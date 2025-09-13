Inicio Sociedad huevo
¿Para qué sirve?

Colocar cáscaras de huevo en las rosas del jardín: por qué recomiendan hacerlo

Las cáscaras de huevo pueden ser beneficiosas para las rosas de tu jardín. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
La cáscara de huevo puede ser beneficiosa para tus plantas de jardín.

Muchas son las personas que deciden tirar las cáscaras de huevo en lugar de darles una función que es desconocida: colocarlas en la base de las rosas del jardín. Este simple acto puede darte un beneficio particular para una de las plantas más famosas.

Las rosas son uno de los ejemplares más cultivados en los distintos jardines debido a su fama, que se da principalmente por su connotación positiva desde lo simbólico.

Las rosas son una de las flores más famosas del mundo.

Por qué colocar cáscaras de huevo en las rosas del jardín

Se ponen cáscaras de huevo en las rosas porque aportan calcio, magnesio y potasio al suelo, nutrientes que fortalecen las plantas y estimulan la floración.

Hablando concretamente, el calcio presente en las cáscaras contribuye al desarrollo de tallos y hojas más fuertes, mejorando la estructura general de la planta. Los nutrientes que aportan ayudan a la rosa a florecer de manera más abundante y saludable.

Al triturar las cáscaras y colocarlas alrededor de la base de la rosa, se crea una barrera de bordes puntiagudos. Esta barrera molesta a los caracoles y babosas, que evitan cruzarlas, protegiendo así a tus rosales de estos moluscos de manera natural.

La cáscara de huevo puede ser beneficiosa para las rosas de tu jardín.

Para llevar adelante este truco, todo lo que tienes que hacer es triturar la cáscara de huevo hasta obtener pequeños polvos o, por qué no, un polvo de la misma. Luego, coloca el resultado en forma de círculo y en la base de tus rosales.

Otros abonos orgánicos para rosales

Además de las cáscaras de huevo, otro de los abonos orgánicos que puedes utilizar para fortalecer y mejorar la apariencia de las rosas de tu jardín son los que se muestran a continuación:

  • Cáscaras de banana: entierra trozos de cáscara de plátano o prepara una infusión para fertilizar las raíces, ya que el plátano es rico en potasio.
  • Ceniza de madera: las cucharadas de ceniza de madera proporcionan fósforo y potasio, que favorecen la floración.
  • Compost o humus de lombriz: un puñado de compost o humus de lombriz es un abono completo que mejora el suelo.
  • Tierra negra: las rosas, al igual que otras plantas de flor, se benefician de la tierra negra, ya que tiene una acidez que les gusta.

