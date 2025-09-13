Colocar cáscaras de huevo en las rosas del jardín: por qué recomiendan hacerlo

Por qué colocar cáscaras de huevo en las rosas del jardín

Se ponen cáscaras de huevo en las rosas porque aportan calcio, magnesio y potasio al suelo, nutrientes que fortalecen las plantas y estimulan la floración.

Hablando concretamente, el calcio presente en las cáscaras contribuye al desarrollo de tallos y hojas más fuertes, mejorando la estructura general de la planta. Los nutrientes que aportan ayudan a la rosa a florecer de manera más abundante y saludable.

Al triturar las cáscaras y colocarlas alrededor de la base de la rosa, se crea una barrera de bordes puntiagudos. Esta barrera molesta a los caracoles y babosas, que evitan cruzarlas, protegiendo así a tus rosales de estos moluscos de manera natural.

cascara huevo La cáscara de huevo puede ser beneficiosa para las rosas de tu jardín.

Para llevar adelante este truco, todo lo que tienes que hacer es triturar la cáscara de huevo hasta obtener pequeños polvos o, por qué no, un polvo de la misma. Luego, coloca el resultado en forma de círculo y en la base de tus rosales.

Otros abonos orgánicos para rosales

Además de las cáscaras de huevo, otro de los abonos orgánicos que puedes utilizar para fortalecer y mejorar la apariencia de las rosas de tu jardín son los que se muestran a continuación: