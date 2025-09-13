Pidieron 20 años de cárcel por el caso de abuso sexual en una familia mendocina que se develó en Zaragoza

Diego Aldegheri 2.jpg Diego Aldegheri podría ser condenado hasta 20 años de prisión por el abuso sexual.

La representante legal de Diego Aldegheri, la defensora oficial Mariana Silvestri, tendrá su turno de exponer sus argumentos el próximo 23 de septiembre. Todo hace pensar que pedirá la absolución del hombre. Los jueces Ezequiel Crivelli, Luis Correa Llano y Ramiro Salinas se tomarán un cuarto intermedio para dictar sentencia al día siguiente.

El caso de abuso sexual que se destapó en Zaragoza

El hecho ocurrió en el seno de una familia compuesta por una mujer, sus tres hijos, y el hombre con el que formó una nueva pareja hace años. Con él tuvo dos hijos más y a mediados de febrero de 2022 decidieron asentarse en Zaragoza, España, en busca de un futuro mejor. La situación estalló cuando la primogénita de los cinco hermanos, de 17 años en ese entonces, denunció haber sufrido un abuso sexual por parte del padrastro cuando tenía entre 10 y 12 años. Días después, la madre de la denunciante se quitó la vida.

Diego Aldegheri.jpg La defensa del hombre pedirá la absolución por el abuso sexual y posterior libertad.

El expediente reconstruyó que los abusos ocurrieron cuando vivían en las inmediaciones de la Rotonda del Avión en Las Heras, en otra casa en la Cuarta Sección y en una casa de fin de semana ubicada en Potrerillos. La causa tiene varias evidencias, como grabaciones donde se escucha a la menor confesarle el hecho a su madre delante del propio sospechoso, quien desmiente todo y luego es echado de la casa en Zaragoza.

En tanto, el Cuerpo Médico Forense (CMF) detectó un desgarro de antigua data en las partes íntimas de la denunciante, aunque no pudo precisar si corresponde a un abuso sexual o a su iniciación sexual consentida. La adolescente brindó su testimonio en cámara Gesell, donde relató los hechos.