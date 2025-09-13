Inicio Judiciales Abuso sexual
Etapa final del juicio

Pidieron 20 años de cárcel por el caso de abuso sexual en una familia mendocina que se develó en Zaragoza

La parte acusatoria realizó el pedido de pena contra Diego Aldegheri (42), detenido y juzgado por un presunto abuso sexual a la hija de su pareja

Sebastián Salas
Diego Aldegheri está cerca de conocer la sentencia en la causa por abuso sexual.

Desde aquel mes de mayo de 2022 en que un familia mendocina radicada en España implosionó por un caso de abuso sexual, el único sospechoso está a días de escuchar la sentencia. El jueves pasado, la parte acusatoria pidió una dura pena en el juicio contra Diego Aldegheri (42), sospechado de haber vejado a la hija adolescente de su pareja.

Luego de varias jornadas de declaraciones de testigos y del propio Diego Aldegheri, quien negó terminantemente las acusaciones en su contra, el juicio ingresó en la recta final con la etapa de alegatos. Se trata de la etapa donde cada parte hace una conclusión final de las pruebas y le sugiere una pena al tribunal.

El primer turno fue para el fiscal de Delitos Sexuales Flavio D'amore, quien consideró que el fallo debe declarar a Diego Aldegheri culpable del abuso sexual y condenarlo a una pena de 15 años de prisión. El abogado de la víctima, Diego Arias, consideró que la sentencia debe ser de 20 años de cárcel.

Diego Aldegheri 2.jpg
Diego Aldegheri podría ser condenado hasta 20 años de prisión por el abuso sexual.

La representante legal de Diego Aldegheri, la defensora oficial Mariana Silvestri, tendrá su turno de exponer sus argumentos el próximo 23 de septiembre. Todo hace pensar que pedirá la absolución del hombre. Los jueces Ezequiel Crivelli, Luis Correa Llano y Ramiro Salinas se tomarán un cuarto intermedio para dictar sentencia al día siguiente.

El caso de abuso sexual que se destapó en Zaragoza

El hecho ocurrió en el seno de una familia compuesta por una mujer, sus tres hijos, y el hombre con el que formó una nueva pareja hace años. Con él tuvo dos hijos más y a mediados de febrero de 2022 decidieron asentarse en Zaragoza, España, en busca de un futuro mejor. La situación estalló cuando la primogénita de los cinco hermanos, de 17 años en ese entonces, denunció haber sufrido un abuso sexual por parte del padrastro cuando tenía entre 10 y 12 años. Días después, la madre de la denunciante se quitó la vida.

Diego Aldegheri.jpg
La defensa del hombre pedirá la absolución por el abuso sexual y posterior libertad.

El expediente reconstruyó que los abusos ocurrieron cuando vivían en las inmediaciones de la Rotonda del Avión en Las Heras, en otra casa en la Cuarta Sección y en una casa de fin de semana ubicada en Potrerillos. La causa tiene varias evidencias, como grabaciones donde se escucha a la menor confesarle el hecho a su madre delante del propio sospechoso, quien desmiente todo y luego es echado de la casa en Zaragoza.

En tanto, el Cuerpo Médico Forense (CMF) detectó un desgarro de antigua data en las partes íntimas de la denunciante, aunque no pudo precisar si corresponde a un abuso sexual o a su iniciación sexual consentida. La adolescente brindó su testimonio en cámara Gesell, donde relató los hechos.

