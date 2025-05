Juicio por abuso sexual: "Me llamó mi hija de España alertando que había sido abusada de los 10 a los 12 años"

Diego Aldegheri abuso sexual.jpg Diego Aldegheri está siendo juzgado por un presunto abuso sexual.

Si bien no entró en mucho detalles respecto a los abusos sexuales ya que profundizó esa charla con su hija, sí aclaró que "cuando su mamá se iba a trabajar porque era moza, este hombre la llamaba para hacer dormir a su hijo más pequeño y ahí ocurrían. Me lo terminó contando con vergüenza".

"Ella me pedía disculpas porque no me lo había podido contar estando acá en Argentina. Me puse a llorar por la impotencia de lo que estaba pasando mi hija en Zaragoza", explicó el testigo durante el juicio.

El padre de la denunciante recordó que "hubo indicios anteriores" del abuso sexual porque "cuando ella tenía 10 años tomó unas pastillas y le tuvieron que hacer un lavaje de estómago en el Hospital Notti".

En el mismo sentido declaró durante el juicio el abuelo materno de la joven aseguró que en algunas juntadas familiares vio que Diego Aldegheri "la sentaba en su falda y ella se sonrojaba. Nos llamaba la atención que siempre estaba escondida en la habitación".

Los dos testigos aclararon que estos indicadores fueron llamativos pero nunca se terminaron de imaginar que la niña era víctima de abusos sexuales por parte de su padrastro, sino que los relacionaron cuando se conoció el caso a principios de 2022.

Denuncia por abuso sexual desde Zaragoza

El hecho ocurrió en el seno de una familia compuesta por una mujer, sus tres hijos, y el hombre con el que formó una nueva pareja hace años. Con él tuvo dos hijos más y a mediados de febrero de 2022 decidieron asentarse en Zaragoza, España, en busca de un futuro mejor. La situación estalló cuando la primogénita de los cinco hermanos, de 17 años en ese entonces, denunció haber sufrido un abuso sexual por parte del padrastro cuando tenía entre 10 y 12 años. Días después, la madre de la denunciante se quitó la vida.

El expediente reconstruyó que los abusos ocurrieron cuando vivían en las inmediaciones de la rotonda del Avión en Las Heras, en otra casa en la Cuarta Sección y en una casa de fin de semana ubicada en Potrerillos.

El expediente tiene varias evidencias, como grabaciones donde se escucha a la menor confesarle el hecho a su madre delante del propio sospechoso, quien desmiente todo y luego es echado de la casa en Zaragoza.

En tanto, el Cuerpo Médico Forense (CMF) detectó un desgarro de antigua data en las partes íntimas de la denunciante, aunque no pudo precisar si corresponde a un abuso sexual o a su iniciación sexual consentida. La adolescente brindó su testimonio en cámara Gesell, donde relató los hechos.

En contraparte, Diego Aldegheri declaró negando los hechos y hasta aseguró que siempre tuvo "mucho afecto" a su hijastra y que hacía las veces de mediador cuando tenía discusiones con su madre. Incluso planteó que su expareja se quitó la vida no por el hecho del abuso sexual en sí sino porque la mujer se dio cuenta que no le creía a su hija.

Cuando la víctima le confesó los hechos a su madre brindó el dato de que Diego Aldegheri tiene un lunar en sus partes íntimas. Para la Fiscalía este detalle avala la veracidad de la denuncia por abuso sexual, aunque la defensa sostiene que era un dato que se conocía en el seno familiar ya que hacían chistes al respecto.