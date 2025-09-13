El bodegón que tiene una promoción de entrada, principal, bebida y postre por $16.500

El menú ejecutivo barato en el bodegón

El restaurante en cuestión lleva el nombre de La Pituca de Boedo. Según los comentarios de los usuarios en Google, es un "lugar muy cómodo, de ambientación típica de bodegón. Nos pareció muy de barrio". Es el destino ideal para saborear distintos platos que, sin duda, dejará satisfecho a cualquiera.

El menú ejecutivo en cuestión tiene un precio de $16.500 y tiene varios pasos. Comienza con una entrada de tirrena de vegetales. Luego un plato principal que pueden ser sorrentinos de carne y verdura, pollo con papas o milanesas de calabaza con ensalada. También incluye el postre y la bebida dentro de ese valor.

bodegon la pituca de boedo Boedo, uno de los barrios más populares, almacena este bodegón. Foto: Google

Además de su famoso menú ejecutivo, La Pituca de Boedo cuenta con una carta muy variada. Ofrecen una gran variedad de platos especializados entre los que se encuentran un sabroso bife napolitano, la explosiva suprema bomba o una costillita de cerdo a la riojana.

El bodegón se encuentra en la calle Inclán 3901, en una de las esquinas más populares dentro del típico barrio de Boedo, lo que lo convierte en el lugar perfecto para cualquiera que esté en Buenos Aires y quiera disfrutar de una noche con buena comida y bebidas.