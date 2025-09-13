Inicio Sociedad bodegón
El bodegón que tiene una promoción de entrada, principal, bebida y postre por $16.500

Se trata de un bodegón ubicado en uno de los barrios más lindos de Buenos Aires. Tiene una excelente ubicación

Virginia López
Por Virginia López [email protected]
Los hinchas de San Lorenzo son fanáticos de este bodegón.

Foto: Google

Buscando dónde deleitarte con una gran comida en Buenos Aires, los bodegones aparecen por todos lados. Dentro de esa enorme oferta, hay un sitio que sobresale gracias a su excelente precio que tiene para un menú ejecutivo que abarca entrada, plato principal, postre y hasta la bebida.

Este bodegón, ubicado en uno de los barrios más clásicos y típicos de la ciudad de Buenos Aires, atrae a comensales no solo por su excelente ubicación. El verdadero imán es un menú ejecutivo que es casi imposible de conseguir, y a un precio tan asequible, en otros establecimientos de las mismas características.

bodegon la pituca de boedo 2
El bodegón ubicado en el barrio de Boedo.

El menú ejecutivo barato en el bodegón

El restaurante en cuestión lleva el nombre de La Pituca de Boedo. Según los comentarios de los usuarios en Google, es un "lugar muy cómodo, de ambientación típica de bodegón. Nos pareció muy de barrio". Es el destino ideal para saborear distintos platos que, sin duda, dejará satisfecho a cualquiera.

El menú ejecutivo en cuestión tiene un precio de $16.500 y tiene varios pasos. Comienza con una entrada de tirrena de vegetales. Luego un plato principal que pueden ser sorrentinos de carne y verdura, pollo con papas o milanesas de calabaza con ensalada. También incluye el postre y la bebida dentro de ese valor.

bodegon la pituca de boedo
Boedo, uno de los barrios más populares, almacena este bodegón.

Además de su famoso menú ejecutivo, La Pituca de Boedo cuenta con una carta muy variada. Ofrecen una gran variedad de platos especializados entre los que se encuentran un sabroso bife napolitano, la explosiva suprema bomba o una costillita de cerdo a la riojana.

El bodegón se encuentra en la calle Inclán 3901, en una de las esquinas más populares dentro del típico barrio de Boedo, lo que lo convierte en el lugar perfecto para cualquiera que esté en Buenos Aires y quiera disfrutar de una noche con buena comida y bebidas.

