El bodegón que ofrece cornalitos

El lugar se llama Parrilla Secretito, un nombre que resuena entre quienes aprecian la buena cocina. Los usuarios en Google lo han descrito como un "bodegón familiar decorado y ambientado con la temática de Racing Club.". Es, sin duda, el sitio ideal para degustar estas opciones de mariscos, pero mucho más si sos hincha de la Academia.

El plato estrella de este bodegón es una entrada que tiene un precio de $12.000 y se trata de una buena ración de cornalitos. Pero también hay otras opciones de entradas con mariscos, por ejemplo mejillones, langostinos con distintos acompañamientos, las clásicas rabas y hasta pulpo a la galleda.

bodegon parrilla secretito El costillar completo que se ofrece en este bodegón. Foto: Google

La propuesta gastronómica de Parrilla Secretito es mucho más amplia. El menú tradicional abarca desde diferentes tipos de minutas y pastas, cada una con su salsa correspondiente, hasta especialidades de carne a la parrilla que puede llegar a ser hasta un costillar o vacío entero.

Situado en la calle Dorrego 2720, en el vibrante barrio de Palermo, el bodegón es el lugar ideal para cualquier persona que visite Buenos Aires y desee disfrutar de una noche inolvidable, con una comida excelente y un ambiente animado que invita a quedarse.