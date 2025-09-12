Los mariscos son una de las opciones en este bodegón.

Para elegir un sitio donde disfrutar de un buen plato en Buenos Aires, la gran cantidad de bodegones que hay puede abrumar. Dentro de esa oferta inmensa, existe una opción que destaca de manera singular, un rincón culinario que es imperdible para aquellos que buscan probar distintas opciones de mariscos difíciles de encontrar en otro lado.

Este bodegón en particular se encuentra en una de las zonas con más estilo y actividad nocturna de la capital argentina. Sin embargo, no es solo su ubicación lo que atrae a los comensales, sino la combinación de platos de mariscos que son complejos de encontrar en otros locales, y además un precio sorprendentemente asequible que lo convierte en un destino gastronómico único.

El bodegón tiene destacado su ambiente racinguista.

El bodegón que ofrece cornalitos

El lugar se llama Parrilla Secretito, un nombre que resuena entre quienes aprecian la buena cocina. Los usuarios en Google lo han descrito como un "bodegón familiar decorado y ambientado con la temática de Racing Club.". Es, sin duda, el sitio ideal para degustar estas opciones de mariscos, pero mucho más si sos hincha de la Academia.

El plato estrella de este bodegón es una entrada que tiene un precio de $12.000 y se trata de una buena ración de cornalitos. Pero también hay otras opciones de entradas con mariscos, por ejemplo mejillones, langostinos con distintos acompañamientos, las clásicas rabas y hasta pulpo a la galleda.

El costillar completo que se ofrece en este bodegón.

La propuesta gastronómica de Parrilla Secretito es mucho más amplia. El menú tradicional abarca desde diferentes tipos de minutas y pastas, cada una con su salsa correspondiente, hasta especialidades de carne a la parrilla que puede llegar a ser hasta un costillar o vacío entero.

Situado en la calle Dorrego 2720, en el vibrante barrio de Palermo, el bodegón es el lugar ideal para cualquier persona que visite Buenos Aires y desee disfrutar de una noche inolvidable, con una comida excelente y un ambiente animado que invita a quedarse.

