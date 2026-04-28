El bodegón histórico de La Boca que tiene una milanesa napolitana "colosal"

Esa autenticidad fue la que atrajo a figuras de talla mundial. No es extraño encontrar en sus paredes ecos de las visitas de Bono (U2), Francis Ford Coppola o el prestigioso chef Francis Mallmann. Sin embargo, la anécdota más famosa pertenece a Robert De Niro, quien tras cenar en el lugar quedó tan fascinado que se convirtió en un promotor del bife de chorizo y la tortilla del local mediante el "boca en boca".

La mejor milanesa de la ciudad

Aunque su carta es extensa, el plato que se lleva todos los laureles es su milanesa napolitana. El sitio especializado Taste Atlas la ha calificado como la mejor de Buenos Aires, mientras que críticos gastronómicos internacionales describen su tamaño como "colosal".

Pero la oferta no termina ahí. La parrilla está bajo el mando de Jorge, un experto de 82 años que lleva seis décadas frente al fuego, despachando cortes perfectos de bife de chorizo, provoletas y matambrito. Además, los ravioles verdes caseros (rellenos de ricota, muzzarella y albahaca) y el clásico revuelto gramajo son piezas fundamentales de su propuesta. Para el cierre dulce, el flan casero y el postre de la casa -una combinación de vainillas, crema pastelera y dulce de leche-completan una experiencia netamente argentina.

Embed - El Obrero on Instagram: "¿Te gusta la provoleta? ¡Este video es para vos! Jorge nos muestra el secreto para que pruebes la mejor provoleta en El Obrero ¡Te esperamos de Martes a Sábado desde la 20hs! Agustín R Caffarena 64, La Boca, CABA Reservas al 4362-9912 #ElObrero1954 #ElObrero #Bodegón #LaBoca #Boca #Parrilla #Parrillero #Asado #Asador #ParrillaArgentina #BodegonesDeBuenosAires #CarneArgentina #GastronomiaArgentina #ComidaCasera #FoodLovers #BuenosAiresFood #Provoleta #Queso #cheese" View this post on Instagram

¿Dónde queda el bodegón El Obrero?

Ubicado en Agustín Caffarena 64, El Obrero abre sus puertas de martes a sábados, de 20:00 a 02:00. Es un rincón donde la mística porteña sigue viva, demostrando que para comer como una estrella no hace falta lujo, sino buenas materias primas y mucha historia.