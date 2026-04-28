Cómo eliminar a las cucarachas de la cocina usando un poco de jugo de naranja

El poder de la naranja para eliminar cucarachas

A diferencia de otros métodos que intentan simplemente repeler a los insectos, esta técnica se basa en el principio de la trampa activa. Las cucarachas tienen un sentido del olfato sumamente desarrollado y se sienten atraídas por los aromas y los azúcares contenidos en esta bebida.

Dicho en otras palabras, el jugo de naranja actúa como un imán irresistible, guiándolas directamente hacia el punto que nosotros elijamos.

El control de plagas en la casa no siempre requiere sustancias tóxicas que pongan en riesgo a niños o mascotas. El uso estratégico de la naranja permite capturar ejemplares de forma segura en áreas sensibles donde se manipulan alimentos.

cucarachas cocina La cocina es uno de los lugares favoritos de las cucarachas.

Una vez que las cucarachas entran atraídas por el olor dulce, otro elemento les impedirá escalar de regreso por las paredes, quedando atrapadas en el fondo de manera efectiva. Esa es la vaselina.

Si bien la naranja es un aliado excelente para capturar individuos visibles, la prevención es la clave para una casa saludable. Es fundamental complementar este truco con hábitos de higiene y tomando precauciones.

Paso a paso: cómo realizar esta trampa casera