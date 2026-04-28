Tres ministros recibieron a cámaras empresariales tras el reclamo de las pymes

Tuit de Mema por reunión con empresarios

La reunión se dio en la tarde del lunes, puntualmente con dirigentes de Bodegas de Argentina, del Consejo Empresario Mendocino (CEM) y de la Red Edificar.

Según un posteo de Natalio Mema en "X", en esa mesa surgieron tres puntos claves: "Menos presión, más competitividad y un Estado provincial que sea un aliado para crecer". Aunque el mismo funcionario se encargó de resaltar en esa publicación que "la articulación con las instituciones intermedias de la economía es permanente", casi como un mensaje por elevación a aquellas cámaras que días atrás reclamaron medidas urgentes del Gobierno de Alfredo Cornejo.

Sin embargo, el mismo Natalio Mema sostuvo la postura que viene planteando su par de Producción, Vargas Arizu, quien tras recibir aquella nota de las cámaras y federaciones empresariales, respondió que la mayoría de los pedidos "son de exclusiva competencia nacional".

“Somos conscientes de que el actual contexto macroeconómico nacional, la caída de la actividad en distintos rubros, las restricciones de financiamiento y el aumento de costos configuran un escenario complejo, particularmente para las pymes, pieza central de la economía mendocina. Pero la gran mayoría de sus reclamos son de exclusiva competencia nacional”, había respondido Rodolfo Vargas Arizu en una nota.

Ahora Mema, admitió que en la reunión con estas tres entidades "acordamos una agenda común para aquellos temas de alcance nacional en los que podemos incidir", marcó sin dar mayores detalles de a qué temas se refirió.

Las medias que tomó Mendoza para auxiliar a las pymes

Después de la reunión, Natalio Mema se encargó enumerar las medidas que ha tomado el Gobierno para asistir a las pequeñas y medianas empresas.

natalio mema El ministro de Gobierno, Natalio Mema, en la reunión con las pymes. Foto: Gobierno de Mendoza

"Nosotros no somos partidarios de sostener los subsidios como política. Sí financiamos tasas de crédito, de manera de que queden por debajo de la inflación, y fortalecimos el Seguro Agrícola como una asistencia directa al productor. Además, puntualmente en lo vitivinícola respaldamos que se desregularan situaciones improductivas del INV", marcó.

Y sumó que el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, se comprometió en revisar el valor de las costas judiciales que pagan las empresas cuando llegan a una ejecución por no haber pagado sus compromisos fiscales.

"Avanzamos con compromisos reales, no vamos a repetir eso de hacer promesas ideales con las que después no podamos cumplir. No podríamos bajar las tasas de ATM, porque eso nos bajaría la recaudación y con eso también las obras que podríamos hacer. Hay que recordar que hoy tenemos 137 obras activas en la que trabajan 94 empresas distintas" resaltó el ministro.