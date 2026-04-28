Luis Caputo oficializó cambios claves en Transporte e Infraestructura

Fernando Herrmann: de Transporte a la Coordinación de Infraestructura

Se desempeñaba como Secretario de Transporte desde enero de este año, asume ahora un rol de mayor peso político y técnico. Su llegada a la Secretaría de Coordinación de Infraestructura tiene como objetivo dinamizar la ejecución de obras públicas y la relación con las provincias.

Su antecesor, Carlos Frugoni, presentó la renuncia tras verse envuelto en una fuerte polémica. Investigaciones periodísticas y denuncias judiciales revelaron que el ahora ex funcionario poseía al menos 7 propiedades en Miami, Estados Unidos, valuadas en más de 1,5 millones de dólares, las cuales no habían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción ni ante la agencia recaudadora (ARCA). El propio Frugoni admitió públicamente haber "cometido un error" al no incluirlas en su declaración jurada.

Mariano Ignacio Plencovich: El nuevo titular de Transporte

Para cubrir el espacio dejado por Herrmann, el Poder Ejecutivo designó a Mariano Ignacio Plencovich. El nuevo Secretario de Transporte es licenciado y tendrá el desafío de continuar con la política de subsidios y la gestión de la infraestructura vial y ferroviaria en un contexto de fuerte ajuste fiscal.

Estos cambios, firmados por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, buscan cerrar el flanco abierto por el escándalo de Frugoni y dar un nuevo impulso a la gestión de infraestructura.

Con estas nuevas figuras, el oficialismo espera consolidar la transparencia en el área de Infraestructura y acelerar los proyectos estratégicos de cara al segundo semestre del año.