San Rafael se metió entre las ciudades más frías del país y hasta hubo nieve en Mendoza

Imagen-Ilustrativa-Frío El frío se hizo sentir en Mendoza. Imagen ilustrativa.

Una de las imágenes más llamativas de la jornada se produjo en el Manzano Histórico, en Tunuyán, donde hubo una precipitación leve de nieve.

En tanto, las nevadas continuaron desarrollándose a lo largo de la alta montaña mendocina, donde las condiciones se mantuvieron favorables para la acumulación de nieve sobre distintos sectores de la Cordillera.

El panorama se da durante un ingreso de una masa de aire frío que provocó un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país.

El ranking de las ciudades más frías del país fue encabezado por La Quiaca (Jujuy) con -6,5°C, seguida por Chapelco (Neuquén) con -5,4°C, San Carlos de Bariloche (Río Negro) con -4,8°C, Esquel (Chubut) con -3,4°C, Tandil (Buenos Aires) y Azul (Buenos Aires), ambas con -3,2°C.

Completaron el top 10 Maquinchao (Río Negro) con -2,1°C, General Pico (La Pampa) con -2°C, Santa Rosa (La Pampa) con -1,5°C y Coronel Suárez (Buenos Aires) con -1,4°C.

Seguirá el frío durante el amanecer en los próximos días

En los próximos días, Mendoza mantendrá condiciones de tiempo estable y sin probabilidades de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico.

Para este domingo se espera una temperatura máxima de 11°C y una mínima de 2°C, con cielo sin lluvias previstas y vientos leves a moderados.

frio mendoza zona fria Seguirán las mañanas frías en Mendoza.

El lunes las condiciones mejorarán con una máxima de 15°C y una mínima de 3°C, mientras que el martes el termómetro oscilará entre los 5°C y los 16°C.

El miércoles continuará la tendencia con una mínima de 6°C y una máxima de 15°C.

En San Rafael, el pronóstico anticipa varios días de tiempo estable y sin chances de precipitaciones.

Para este domingo se espera una temperatura máxima de 11°C y una mínima de 0°C, en una jornada marcada por el intenso frío de la madrugada.

El lunes se prevé un leve ascenso térmico, con 17°C de máxima y 3°C de mínima, mientras que el martes el termómetro oscilará entre los 2°C y los 18°C.

Hacia el miércoles, las condiciones seguirán siendo estables, con una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, manteniéndose el ambiente fresco durante las primeras horas del día.