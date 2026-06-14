San Rafael amaneció este domingo con una sensación térmica de -4,6°C, lo que la ubicó entre las localidades más frías de la Argentina, mientras que en el Manzano Histórico, en Tunuyán, se registraron nuevas nevadas después de la fuerte de mayo.
San Rafael se metió entre las ciudades más frías del país y hasta hubo nieve en Mendoza
San Rafael tuvo una sensación térmica de -4,6°C y se ubicó entre las localidades más frías del país. En la madrugada nevó en el Manzano Histórico
Según el ranking de temperaturas, San Rafael se ubicó entre las ciudades más frías de la Argentina con 0,5°C y una sensación térmica de -4,6°C. Con esos valores quedó en el puesto 23 del listado nacional, compartiendo el ranking con localidades patagónicas y bonaerenses habituadas a este tipo de condiciones extremas.
El frío se hizo sentir especialmente en el Sur, donde además de las bajas temperaturas se registraron lloviznas y lluvias débiles en Malargüe y otras localidades cercanas. Las precipitaciones acompañaron el avance de la masa de aire polar que afecta a buena parte del territorio mendocino.
Una de las imágenes más llamativas de la jornada se produjo en el Manzano Histórico, en Tunuyán, donde hubo una precipitación leve de nieve.
En tanto, las nevadas continuaron desarrollándose a lo largo de la alta montaña mendocina, donde las condiciones se mantuvieron favorables para la acumulación de nieve sobre distintos sectores de la Cordillera.
El panorama se da durante un ingreso de una masa de aire frío que provocó un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país.
El ranking de las ciudades más frías del país fue encabezado por La Quiaca (Jujuy) con -6,5°C, seguida por Chapelco (Neuquén) con -5,4°C, San Carlos de Bariloche (Río Negro) con -4,8°C, Esquel (Chubut) con -3,4°C, Tandil (Buenos Aires) y Azul (Buenos Aires), ambas con -3,2°C.
Completaron el top 10 Maquinchao (Río Negro) con -2,1°C, General Pico (La Pampa) con -2°C, Santa Rosa (La Pampa) con -1,5°C y Coronel Suárez (Buenos Aires) con -1,4°C.
Seguirá el frío durante el amanecer en los próximos días
En los próximos días, Mendoza mantendrá condiciones de tiempo estable y sin probabilidades de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico.
Para este domingo se espera una temperatura máxima de 11°C y una mínima de 2°C, con cielo sin lluvias previstas y vientos leves a moderados.
El lunes las condiciones mejorarán con una máxima de 15°C y una mínima de 3°C, mientras que el martes el termómetro oscilará entre los 5°C y los 16°C.
El miércoles continuará la tendencia con una mínima de 6°C y una máxima de 15°C.
En San Rafael, el pronóstico anticipa varios días de tiempo estable y sin chances de precipitaciones.
Para este domingo se espera una temperatura máxima de 11°C y una mínima de 0°C, en una jornada marcada por el intenso frío de la madrugada.
El lunes se prevé un leve ascenso térmico, con 17°C de máxima y 3°C de mínima, mientras que el martes el termómetro oscilará entre los 2°C y los 18°C.
Hacia el miércoles, las condiciones seguirán siendo estables, con una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, manteniéndose el ambiente fresco durante las primeras horas del día.