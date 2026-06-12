Qué es la "bomba antártica", el frío fenómeno meteorológico que afectará a Mendoza

frio mendoza zona fria nieve Se viene la "bomba antártica" a Mendoza.

Además de Mendoza, el avance del frente frío afectará a otras provincias argentinas con distintos fenómenos asociados. Entre ellas aparecen Catamarca, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tucumán y otras jurisdicciones donde rigen alertas por lluvias, nieve o vientos intensos.

El Servicio Meteorológico Nacional, además, mantiene alertas amarillas en diferentes sectores del país. Como por ejemplo en Mendoza donde las advertencias están relacionadas con las nevadas previstas en la cordillera. Según la definición oficial del organismo, este nivel de alerta implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o afectar el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Más allá del impacto inmediato de las precipitaciones níveas en la montaña, los especialistas anticipan que detrás del sistema avanzará una masa de aire mucho más fría que favorecerá un descenso térmico progresivo en buena parte del territorio nacional. Ese cambio llevará temperaturas más propias del invierno que comenzará en las próximas semanas.

El frío podría intensificarse hacia el 19 de junio

En algunos análisis preliminares también se menciona que el ingreso del aire polar podría intensificarse hacia el viernes 19 de junio, con la posibilidad de heladas generalizadas y registros térmicos inferiores a los habituales para esta época del año en distintas regiones del país. Mendoza figura entre las provincias que podrían verse alcanzadas por ese escenario.

Los meteorólogos explican que este tipo de situaciones suele producirse cuando una masa de aire muy frío se desplaza desde la Antártida hacia Sudamérica impulsada por sistemas de alta presión y favorecida por una circulación de vientos de sur a norte. Ese mecanismo permite que el aire polar avance rápidamente y provoque un brusco cambio de las condiciones atmosféricas.

Nieve en el Valle de Uco- postales Se esperan nevadas en alta montaña.

Si bien la expresión "bomba antártica" ha ganado popularidad en los medios y en las redes sociales, el SMN no la emplea como categoría técnica.

El organismo recomienda seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico y prestar atención a las alertas vigentes, especialmente en las zonas de montaña, donde las nevadas previstas podrían generar complicaciones.

Malargüe entre las ciudades más frías del país

A las 19, Malargüe volvió a ubicarse el jueves entre las ciudades más frías de la Argentina, de acuerdo con el ranking elaborado a partir de los registros meteorológicos oficiales.

La localidad del sur mendocino ocupó el octavo puesto a nivel nacional, con una temperatura de 5,6°C y una sensación térmica de 4°C, siendo además la única representante de Mendoza en el listado.

Por delante quedaron ciudades patagónicas como Río Gallegos, Ushuaia, Río Grande, El Calafate, Esquel, San Carlos de Bariloche y Perito Moreno.