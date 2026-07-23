Qué puedo hacer si se congela la vereda de casa por el frío

La vereda de la casa o el puente de la cochera se suelen congelar cuando baja la temperatura en el invierno. Una vereda se puede congelar por varios factores que se combinan con el frío, como la humedad del ambiente, el agua de rocío, la escarcha, el agua de lluvia o de riego y por alguna cañería con fugas.
Los materiales de las veredas y puentes de la casa son generalmente de cemento o cerámicas que actúan como conductores térmicos que alcanzan muy rápido la misma temperatura del ambiente; por eso se congela la vereda.
Es posible eliminar el hielo de la vereda con un truco y evitar accidentes peligrosos y daños en los materiales. Existen sistemas de ingeniería y construcción que evitan la formación de capas de hielo, pero esto no lo tienen todas las casas.
También hay que saber que existen ordenanzas municipales o normas en algunas ciudades donde esto es común, que obligan a limpiar la nieve o el hielo de las veredas de casa.
Cómo descongelar la vereda de la casa con un truco
Para descongelar la vereda de manera rápida y segura, se puede recurrir a un truco. Primero hay que retirar la nieve suelta con una pala.
Luego, coloca sal fina sobre el hielo o una mezcla de agua con detergente para ablandar el hielo. La sal baja el punto de congelación del agua y derrite el hielo.
También existen descongeladores higroscópicos para eliminar el hielo, pero se deben usar con cuidado y en proporciones pequeñas porque contienen químicos que pueden ser dañinos.
Peligros de una vereda congelada en casa
Si no limpiamos el hielo de la vereda de la casa, pueden pasar varias cosas, en general malas. El primer paso es prevenir, y para eso se pueden cuidar los horarios de riego y realizar el truco de la sal mencionado anteriormente.
El hielo en la vereda aumenta el riesgo de caídas o accidentes peatonales. A veces no se nota la escarcha y, si todavía es un poco de noche, los peatones se pueden resbalar.
Dependiendo de dónde vivas, el hielo o la nieve en la vereda pueden traer problemas legales y multas municipales por no tener despejado el frente de la casa.
Este problema causado por el frío también puede generar daños permanentes en el pavimento, cemento y baldosas. Los materiales se pueden agrietar y la estructura de la vereda se puede deteriorar a largo plazo.
En pocas palabras
- Veredas congeladas: La bajan temperatura causa hielo en las veredas por humedad, rocío, lluvia o fugas.
- Solución práctica: Se recomienda retirar nieve suelta y usar sal fina o detergente para ablandar el hielo.
- Riesgos y multas: El hielo puede causar caídas, daños estructurales y multas municipales si no se limpia.