Qué puedo hacer si se congela la vereda de casa por el frío

También hay que saber que existen ordenanzas municipales o normas en algunas ciudades donde esto es común, que obligan a limpiar la nieve o el hielo de las veredas de casa.

Cómo descongelar la vereda de la casa con un truco

Para descongelar la vereda de manera rápida y segura, se puede recurrir a un truco. Primero hay que retirar la nieve suelta con una pala.

Luego, coloca sal fina sobre el hielo o una mezcla de agua con detergente para ablandar el hielo. La sal baja el punto de congelación del agua y derrite el hielo.

La sal sirve para descongelar la vereda más rápido.

También existen descongeladores higroscópicos para eliminar el hielo, pero se deben usar con cuidado y en proporciones pequeñas porque contienen químicos que pueden ser dañinos.

Peligros de una vereda congelada en casa

Si no limpiamos el hielo de la vereda de la casa, pueden pasar varias cosas, en general malas. El primer paso es prevenir, y para eso se pueden cuidar los horarios de riego y realizar el truco de la sal mencionado anteriormente.

El hielo en la vereda aumenta el riesgo de caídas o accidentes peatonales. A veces no se nota la escarcha y, si todavía es un poco de noche, los peatones se pueden resbalar.

Es importante tomar medidas para evitar accidentes.

Dependiendo de dónde vivas, el hielo o la nieve en la vereda pueden traer problemas legales y multas municipales por no tener despejado el frente de la casa.

Este problema causado por el frío también puede generar daños permanentes en el pavimento, cemento y baldosas. Los materiales se pueden agrietar y la estructura de la vereda se puede deteriorar a largo plazo.