Colocar bolsas de té en el lavarropas: por qué advierten no hacerlo y cuál es el verdadero truco viral

Al someter la bolsita al agua caliente y a la intensa fricción del tambor, el filtro de papel se degrada rápidamente, liberando el tinte marrón sobre las fibras textiles. El resultado no será una fragancia agradable, sino prendas completamente arruinadas por manchas.

Con diferentes elementos caseros, puedes potenciar el lavado de tu ropa.

Por otro lado, la estructura del papel de filtro de las infusiones no está diseñada para resistir el agresivo proceso de centrifugado. La bolsa terminará rompiéndose inevitablemente, esparciendo decenas de hojas y residuos orgánicos por todo el interior del tambor del lavarropas.

El truco casero que sí funciona

La realidad es que el fenómeno nació a partir de un error de traducción y la distorsión de otro método que sí es altamente efectivo. El verdadero truco que revolucionó las redes sociales consiste en colocar bolsas de plástico blandas en el ciclo de lavado.

Este recurso genuino tiene como objetivo aprovechar la fricción del tambor para generar electricidad estática. Al girar junto con la carga de ropa, el material plástico actúa como un imán pasivo, atrayendo y reteniendo los pelos de las mascotas, las pelusas sueltas y los hilos rebeldes.