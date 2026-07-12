Mantener el hogar reluciente y libre de imperfecciones es una de las tareas diarias más complicadas, y el cuidado de los electrodomésticos suele darnos más de un dolor de cabeza. Entre los problemas domésticos más comunes, la aparición de humedad y bacterias en el lavarropas se ubica al tope de la lista.
Cuánto tiempo dejar abierto el tambor del lavarropas para evitar el moho: truco de mantenimiento efectivo
El hábito de dejar la puerta del lavarropas abierta puede evitar dolores de cabeza en el electrodoméstico. ¿Por cuánto tiempo debe hacerse?
Siempre que se habla de prevenir el mal olor en la ropa limpia y el moho en el electrodoméstico, la recomendación inmediata y casi automática es la de mantener el tambor abierta después de cada ciclo, pero la pregunta de todos es por cuánto tiempo.
El tiempo justo para ganarle a la humedad
Para sorpresa de muchos usuarios que acostumbran a dejar la puerta de par en par durante días enteros, los especialistas revelaron que basta con dejarla abierta al menos media hora tras finalizar el lavado.
Ese lapso de 30 minutos es el tiempo estimado en el que el tambor y la goma logran secarse por completo, deteniendo la proliferación de gérmenes sin necesidad de alterar el orden de tu ciclo de lavado.
De hecho, si el espacio en el hogar es reducido y tener la puerta completamente abierta resulta molesto o interrumpe el paso, dejarla apenas entreabierta cumple exactamente la misma función, ya que permite que la humedad acumulada se evapore de manera eficiente de tu lavarropas.
Existe la falsa creencia de que cuanto más tiempo pase abierta la máquina, mejor protegida estará. No obstante, diversos servicios técnicos advierten que mantener la puerta abierta de manera constante puede, a largo plazo, forzar las bisagras y desgastar las gomas del msimo tambor.
El truco de mantenimiento para eliminar los hongos
Más allá de la ventilación del tambor, los expertos coinciden en que el verdadero secreto para mantener el electrodoméstico impecable radica en un hábito que suele ser el más olvidado de todos: pasar un paño seco por el pliegue de la goma de la puerta.
Para complementar este truco casero y estirar la vida útil del aparato, se aconseja realizar las siguientes acciones:
- Ventilar el cajón del jabón: retirar o dejar un poco abierto el compartimento del detergente y suavizante para que se evapore el agua acumulada.
- Lavado express a alta temperatura: una vez al mes, realizar un ciclo corto en vacío a 60°C o 70°C utilizando un chorro de vinagre blanco o un limpiador específico. Esto desinfectará por completo las cañerías e interiores.