Colocar bolitas de papel aluminio en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo

La acumulación de electricidad estática en las prendas es un problema recurrente, especialmente al mezclar tejidos sintéticos. Al rozarse dentro del tambor del lavarropas, la ropa genera cargas eléctricas que provocan que las prendas se peguen entre sí, pierdan suavidad y, lo que es peor, atraigan con mayor facilidad pelusas, pelos de mascotas y polvo.

Con elementos caseros, puedes potenciar el lavado de la ropa.

Por qué colocar papel aluminio en el lavarropas

La explicación científica detrás de este fenómeno es sencilla. El aluminio es un metal altamente conductor. Al introducir dos o tres bolitas de papel aluminio del tamaño de una pelota de golf junto con la carga de ropa, estas absorben la energía estática que se libera durante el frotamiento del ciclo de lavado y centrifugado. En lugar de acumularse en tus buzos o sábanas, la electricidad se descarga en el metal.