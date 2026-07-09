Por qué se recomienda envolver el celular en papel aluminio y en qué situaciones hacerlo

Evita el rastreo: bloquea por completo la señal de GPS, lo que impide que aplicaciones o terceros conozcan tu ubicación exacta en tiempo real.

bloquea por completo la señal de GPS, lo que impide que aplicaciones o terceros conozcan tu ubicación exacta en tiempo real. Corta conexiones inalámbricas: el dispositivo pierde de inmediato el acceso a datos móviles, Wi-Fi y Bluetooth, quedando completamente incomunicado.

el dispositivo pierde de inmediato el acceso a datos móviles, Wi-Fi y Bluetooth, quedando completamente incomunicado. Protección contra clonaciones: al actuar como un escudo tecnológico, evita que lectores maliciosos a corta distancia escaneen tarjetas con tecnología NFC o RFID si las guardás junto al teléfono.

al actuar como un escudo tecnológico, evita que lectores maliciosos a corta distancia escaneen tarjetas con tecnología NFC o RFID si las guardás junto al teléfono. Desconexión total: funciona como un método radical para quienes buscan un "detox digital", obligándose a dejar el móvil de lado sin la tentación de mirar las notificaciones.

Según los especialistas, esta práctica presenta algunos riesgos ocultos.

Los riesgos de no hacerlo de forma habitual

A pesar de que el bloqueo de señales es real si el envoltorio está perfectamente sellado, los especialistas en ciberseguridad y tecnología lanzaron una fuerte advertencia sobre los riesgos ocultos de este hábito.

El principal inconveniente es el sobrecalentamiento. El papel aluminio atrapa el calor que genera el procesador del dispositivo de forma natural. Al no poder disiparse, la temperatura interna puede elevarse a niveles peligrosos, dañando la batería y los componentes internos de los celulares.

Por otro lado, al notar la pérdida repentina de señal, el sistema operativo del teléfono forzará sus antenas internas a trabajar a la máxima potencia para intentar reconectarse a la red. Esto provoca un drenaje ultra rápido de la batería y un desgaste innecesario del equipo.