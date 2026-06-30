Si cargas tu celular en el auto, te contamos por qué no lo recomiendan y qué riesgo genera

Usar el celular requiere cargarlo constantemente, ya que es de uso diario. Sin embargo, hay muchas personas que se olvidan de hacerlo o salen apurados de casa y lo primero que hacen es cargarlo en el celular. Un lugar donde pasan gran parte del tiempo. Pero, ¿sabías que puede ser un riesgo?
Cargar el celular en el auto es un hábito bastante normalizado, sobre todo cuando la persona trabaja con el celular, usa el GPS o incluso porque está viajando. Y aunque parece una acción bastante cómoda e inofensiva, es muy riesgoso tanto para el auto como para el dispositivo.
Ambas combinaciones no suelen llevarse bien y te contamos por qué.
Si cargas tu celular en el auto, corres el riesgo de sufrir un accidente
La distracción a la hora de manejar es el mayor peligro y es consecuencia de muchos accidentes. El tema es que una de esas distracciones puede venir por tan solo cargar el celular en el auto, aunque creas hacerlo en segundos o parezca inofensivo.
Manipular el celular para conectarlo, desconectarlo o revisar una notificación obliga a apartar la vista del camino y a una velocidad de apenas 40 km/h, mirar el celular entre tres y cinco segundos implica recorrer más de 50 metros sin observar lo que ocurre delante del vehículo. Es decir, hacerlo hará que corras el riesgo de accidentarte o herir a otros.
Por esta razón, se recomienda no cargar el celular en al auto y hacerlo en casa. Salvo que lo hagas antes de empezar a manejar. Sin embargo, aunque el accidente sería la peor de las tragedias, tu celular también puede accidentarse.
Qué le pasa al celular si lo cargo en el auto
El celular se suele sobrecalentar y ese es uno de los mayores peligros si optas por cargarlo en el auto: la temperatura. Si el auto está al sol, el interior del mismo suele generar calor y si además, usas el cargador carga rápida, la batería es de litio y encima usas el celular cargando, puede sobrecalentarse.
Esto reduce la vida útil del dispositivo, el calor excesivo aumenta el riesgo de fallas e incluso de incendio en casos extremos.