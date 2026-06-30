Si cargas tu celular en el auto, te contamos por qué no lo recomiendan y qué riesgo genera

Cargar el celular mientras manejás puede aumentar el riesgo de accidentes y dañar el dispositivo.

Si cargas tu celular en el auto, corres el riesgo de sufrir un accidente

La distracción a la hora de manejar es el mayor peligro y es consecuencia de muchos accidentes. El tema es que una de esas distracciones puede venir por tan solo cargar el celular en el auto, aunque creas hacerlo en segundos o parezca inofensivo.

Manipular el celular para conectarlo, desconectarlo o revisar una notificación obliga a apartar la vista del camino y a una velocidad de apenas 40 km/h, mirar el celular entre tres y cinco segundos implica recorrer más de 50 metros sin observar lo que ocurre delante del vehículo. Es decir, hacerlo hará que corras el riesgo de accidentarte o herir a otros.

Por esta razón, se recomienda no cargar el celular en al auto y hacerlo en casa. Salvo que lo hagas antes de empezar a manejar. Sin embargo, aunque el accidente sería la peor de las tragedias, tu celular también puede accidentarse.

Qué le pasa al celular si lo cargo en el auto

Cables y adaptadores de baja calidad pueden provocar fallas eléctricas tanto en el celular como en el vehículo.

El celular se suele sobrecalentar y ese es uno de los mayores peligros si optas por cargarlo en el auto: la temperatura. Si el auto está al sol, el interior del mismo suele generar calor y si además, usas el cargador carga rápida, la batería es de litio y encima usas el celular cargando, puede sobrecalentarse.

Esto reduce la vida útil del dispositivo, el calor excesivo aumenta el riesgo de fallas e incluso de incendio en casos extremos.