Qué pasa si al estacionar el auto se deja el freno de mano y el cambio puesto a la vez

Sucede casi siempre que las personas, al estacionar el auto en algún sitio, colocan inmediatamente el freno de mano y, a la vez, dejan el cambio puesto en alguna marcha, sin saber realmente si estas acciones que se hacen a la par es bueno o no para el vehículo.
Algunos solo se limitan a colocar el freno de mano para que el auto no se desplace, mientras que otros solo colocan la palanca de cambios en alguna marcha, cumpliendo la misma función. Pero no todos sabes qué pasa o no se han preguntado qué significa realizar las dos cosas juntas en el auto.
Auto estacionado: qué pasa si se deja el freno de mano y el cambio puesto al mismo tiempo
Muchas personas le restan importancia a estas acciones. En ese sentido, no está demás conocer qué es lo mejor, de acuerdo a lo recomendado por los mecánicos:
- El freno de mano, que se activa por medio de una palanca, está para usarse y tiene justamente la finalidad de inmovilizar el auto.
- El freno de mano, que también es conocido como freno de estacionamiento, actúa sobre las ruedas de atrás del vehículo, ejerciendo presión sobre los frenos, bloqueando cualquier movimiento.
- Varios expertos señalan que dejar el auto solamente con el cambio puesto, se puede producir un desgaste prematuro o innecesario del embrague.
- Sin embargo, algunas personas dejan el freno de mano puesto y un cambio a la vez. Estas acciones complementarias son recomendada por los mecánicos, que ven con buenos ojos que se apliquen al mismo tiempo.
- El freno de mano inmoviliza las ruedas y el cambio bloquea la transmisión, creando un sistema de respaldo doble que evita que el vehículo ruede accidentalmente en terrenos inclinados
- Cuando hay una pendiente peligrosa, se recomienda colocar ambas opciones, por su llega a fallar una de las dos.
- Las personas que no quieren correr ningún riesgo y por precaución, optan por las dos cosas, en una acción propia de los que están atentos a todo lo que sea prevención para el volante.