Qué pasa si al estacionar el auto se deja el freno de mano y el cambio puesto a la vez

Algunos solo se limitan a colocar el freno de mano para que el auto no se desplace, mientras que otros solo colocan la palanca de cambios en alguna marcha, cumpliendo la misma función. Pero no todos sabes qué pasa o no se han preguntado qué significa realizar las dos cosas juntas en el auto.

Auto estacionado: qué pasa si se deja el freno de mano y el cambio puesto al mismo tiempo

Muchas personas le restan importancia a estas acciones. En ese sentido, no está demás conocer qué es lo mejor, de acuerdo a lo recomendado por los mecánicos: