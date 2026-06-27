Cada cuánto cambiar el aceite del auto: qué pasa si no lo hago

Si el motor del auto está funcionando con aceite viejo y con poca cantidad, este puede dañarse y, llegado el caso, hasta fundirse.

Y ante la pregunta de muchos conductores sobre cuándo es el momento indicado para cambiarle, nada mejor que ver qué dicen los expertos en autos.

Auto: cada cuánto tiempo se le debe cambiar el aceite

Mapfre, empresa multinacional española, asegura que el cambio de aceite de un auto dependerá, en primera parte, el uso que se le dé al mismo.

Los especialistas indica que, en términos generales, al vehículo se le debe cambiar aceite, y filtros de aire y aceite, al menos una vez al año.

Los conductores que usan el auto con mucha frecuencia, es necesario realizar el cambio de aceite cada 10.000 kilómetros realizados.

Lo ideal es comenzar, cuando se trata de un auto nuevo, en chequear lo que indica el manual que trae el vehículo, que por lo general y dependiendo el fabricante, oscila entre los 5.000 y 20.000 kilómetros recorridos.

Históricamente, siempre se dijo que el cambio de aceite se realizaba cada 3 y 6 meses, o por lo menos, cada 5.000 kilómetros.

Pero en la actualidad, con mejor calidad de aceite, los cambios del lubricante estiraron el antiguo lapso recomendado, o sea, cada 10.000 kilómetros.