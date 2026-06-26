Las latas viejas de dulce de batata no se pueden usar como molde para horno: ¿por qué?

Muchos alimentos dulces y conservas se empezaron a envasar en latas de diferentes tamaños en el siglo XIX. Este sistema permitía conservar alimentos por más tiempo, de manera segura y en buen estado.

Marcas argentinas como La Martona y Esnaola fueron pioneras en el enlatado de dulces de membrillo, batata y dulce de leche. El dulce en latas se vendía fraccionado en las tiendas donde se pesaba como un trozo de queso.

¿Por qué las latas de dulce no se deberían meter al horno?

No es seguro usar latas de dulce viejas para reemplazar los moldes de horno. Aunque tradicionalmente se usaban, hoy bromatólogos y expertos en alimentos no lo aconsejan.

Las latas de dulce fueron diseñadas para conservar alimentos, no para cocinarlos. Este tipo de latas está diseñado solo para almacenar dulce y están cubiertas con barnices, resinas o capas de estaño que reaccionan negativamente al calor.

Cuando calentamos estas latas, los materiales se pueden degradar y pueden liberar algunas partículas químicas tóxicas. Las latas son de hojalata o de metal, que no fueron pensadas para hornear.

Los mejores materiales para hornear o colocar en el horno, que fueron diseñados específicamente para ello, son el aluminio, la silicona y el vidrio templado. No solo por cómo distribuyen el calor, sino por la seguridad de sus materiales.

¿Y qué puedo hacer con las latas de dulce viejas?

Las latas viejas se pueden usar para crear organizadores, siempre y cuando los forremos con tela o los tiñamos con una pintura antihumedad. Con una lata de dulce se puede armar un costurero para guardar todos los materiales de costura u organizar telas.

Estas latas se pueden usar para realizar artesanías.

Con estas latas se pueden hacer también macetas, centros de mesa y portalamparas. Siempre que reutilices latas u objetos metálicos, hay que revisar si tienen óxido o están deteriorados.