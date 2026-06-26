Ni sal, ni limón: la mezcla impensada para lograr un asado que se corta con una cuchara

Aunque a simple vista parezca una combinación inusual para el paladar tradicional, cada uno cumple un rol fundamental para descomponer el colágeno y las fibras musculares rígidas de la carne de animal.

El jugo de papaya es el componente estrella de la mezcla gracias a la papaína, una enzima natural con una altísima capacidad para romper los tejidos conectivos sin arruinar la consistencia original.

Tu carne puede quedar como si fuera de bodegón.

Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa regulando el pH de la superficie, lo que evita que las proteínas se contraigan con el calor excesivo y terminen expulsando sus jugos esenciales.

Finalmente, el vinagre aporta la acidez justa para balancear los componentes líquidos. A pesar de su efectividad, los parrilleros experimentados lanzan una advertencia crucial: el tiempo de reposo no debe excederse de las dos o tres horas recomendadas.

Cómo implementar esta mezcla