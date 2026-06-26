Ni sal, ni limón: la mezcla impensada para lograr un asado que se corta con una cuchara

Hacer un buen asado es un ritual sagrado, pero pocos dolores de cabeza son tan comunes en el mundo de los asadores como descubrir que un corte ha quedado duro o seco. Afortunadamente, existe una mezcla de tres ingredientes ideal para que esto no pase.
A diferencia de los métodos tradicionales que saturan a la carne con exceso de sal gruesa o que utilizan el ácido del limón, esta alternativa se basa en la naturaleza química de los alimentos.
La mezcla que es ideal para lograr un asado perfecto
La magia detrás de este truco radica en la combinación precisa de tres elementos que probablemente ya tenés en tu cocina: bicarbonato de sodio, vinagre y jugo de papaya.
Aunque a simple vista parezca una combinación inusual para el paladar tradicional, cada uno cumple un rol fundamental para descomponer el colágeno y las fibras musculares rígidas de la carne de animal.
El jugo de papaya es el componente estrella de la mezcla gracias a la papaína, una enzima natural con una altísima capacidad para romper los tejidos conectivos sin arruinar la consistencia original.
Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa regulando el pH de la superficie, lo que evita que las proteínas se contraigan con el calor excesivo y terminen expulsando sus jugos esenciales.
Finalmente, el vinagre aporta la acidez justa para balancear los componentes líquidos. A pesar de su efectividad, los parrilleros experimentados lanzan una advertencia crucial: el tiempo de reposo no debe excederse de las dos o tres horas recomendadas.
Cómo implementar esta mezcla
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En un recipiente profundo, combiná en partes iguales el jugo de papaya natural y el vinagre, sumando una cucharadita de bicarbonato de sodio.
Podés potenciar el aroma agregando especias a elección: pimienta negra molida, ajo en polvo, pimentón o hierbas frescas.
Sumergí la carne en la mezcla y dejala reposar en la heladera durante un mínimo de dos horas.
Antes de llevar las piezas a la parrilla, enjuagalas muy bien con agua fría para remover el excedente de la marinada y secalas con papel de cocina.