Ni pastillas, ni jarabes: la mezcla de 3 ingredientes para recuperar la voz en pocos días

En concreto, este remedio casero se volvió furor gracias a su efectividad y que se prepara con solo tres ingredientes económicos que seguro tenés en tu cocina.

Quedarse sin voz es una situación desesperante.

Cómo preparar la mezcla casera para recuperar la voz

Este truco natural se destaca no solo por ser sumamente accesible, sino también por actuar de manera directa sobre la inflamación de la garganta sin necesidad de químicos. Para elaborarlo, solo vas a necesitar reunir estos elementos: