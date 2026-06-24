Fueron liberados en Libia los mendocinos Lucas Aguilera y Paula Giménez, que habían sido detenidos el 24 de mayo cuando buscaban ingresar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Fueron liberados los 2 mendocinos que habían sido detenidos con ayuda humanitaria para Gaza
Lucas Aguilera y Paula Giménez quedaron libres y ya están en Estambul, informó un hermano del muchacho. Habían sido detenidos hace un mes camino a Gaza con ayuda internacional
La noticia la dio a conocer este miércoles un hermano de Lucas Aguilera: "Buen día: Lucas y Paula ya fueron liberados; en este momento ya se encuentran en Estambul; muchas gracias por el apoyo y el acompañamiento para que esto se haga posible. Abrazo enorme".
Beto Aguilera, hermano de Lucas Aguilera, había anticipado a Diario UNO el martes por la noche que las familias de los mendocinos Lucas y Paula Giménez estaban expectantes por la inminente liberación de ambos. Este miércoles, finalmente, se conoció la buena noticia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Libia había dado cuenta, a comienzos de la semana, del inicio de los procedimientos legales y administrativos para expulsar de ese país a los mendocinos y a los demás integrantes integrantes del Convoy Sumud Maghreb. Así se denominó la misión humanitaria con destino a Gaza portando recursos y ayuda humanitaria.
El grupo transportaba ambulancias, medicamentos y alimentos destinados a la población palestina. Fueron interceptados por fuerzas de Libia Oriental en la zona de Sirte y desde entonces permanecen detenidos.
Desde Libia trascendió que los mendocinos Paula Giménez y Lucas Aguilera hicieron huelga de hambre para visibilizar su situación.
Luego se comunicaron con familiares en Mendoza.
Desde organismos de Derechos Humanos exigieron que el Estado argentino intensificara gestiones para agilizar la liberación de ambos.