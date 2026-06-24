Fueron liberados los 2 mendocinos que habían sido detenidos con ayuda humanitaria para Gaza

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Libia había dado cuenta, a comienzos de la semana, del inicio de los procedimientos legales y administrativos para expulsar de ese país a los mendocinos y a los demás integrantes integrantes del Convoy Sumud Maghreb. Así se denominó la misión humanitaria con destino a Gaza portando recursos y ayuda humanitaria.

Ya libres, los mendocinos Paula Giménez y Lucas Aguilera (últimos de izquierda a derecha). La imagen fue recibida por el hermano de Aguilera. Captura de pantalla

El grupo transportaba ambulancias, medicamentos y alimentos destinados a la población palestina. Fueron interceptados por fuerzas de Libia Oriental en la zona de Sirte y desde entonces permanecen detenidos.

Desde Libia trascendió que los mendocinos Paula Giménez y Lucas Aguilera hicieron huelga de hambre para visibilizar su situación.

Luego se comunicaron con familiares en Mendoza.

Desde organismos de Derechos Humanos exigieron que el Estado argentino intensificara gestiones para agilizar la liberación de ambos.