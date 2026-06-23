Por los mendocinos detenidos en Libia hay negociaciones diplomáticas y parece inminente la extradición

Según explicó, el destino de los expulsados será definido exclusivamente por las autoridades de Libia, por lo que todavía no está claro desde dónde iniciarán el regreso a la Argentina.

Entre las alternativas que se manejan figuran un traslado hacia Trípoli, la capital libia, o la expulsión a un tercer país, como Túnez. La decisión dependerá de las condiciones que impongan las autoridades locales y forma parte de las conversaciones que aún permanecen bajo estricta reserva.

La situación de los mendocinos

Lucas Aguilera y Paula Giménez fueron detenidos el 24 de mayo junto a otros integrantes del Convoy Sumud Maghreb, una caravana internacional que buscaba ingresar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Desde entonces permanecen retenidos en el este de Libia mientras sus familias, organizaciones humanitarias y la Cancillería argentina impulsaban gestiones diplomáticas para lograr su liberación y garantizar su regreso.

Como antecedente alentador, Beto Aguilera indicó que ciudadanos italianos y españoles que integraban el mismo convoy ya fueron expulsados de Libia, una situación que alimenta las expectativas de que el mismo procedimiento se concrete en las próximas horas para los dos mendocinos.

Aunque el anuncio del gobierno libio representa el paso más importante desde que comenzó el conflicto, las familias prefieren mantener la cautela hasta que Lucas y Paula abandonen efectivamente el territorio libio y puedan iniciar el regreso a la Argentina.