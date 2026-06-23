Los dos mendocinos detenidos desde fines de mayo en el este de Libia, mientras intentaban llegar con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, podrían abandonar ese país en cuestión de horas. Así lo confirmó a Diario UNO Beto Aguilera, hermano de Lucas Aguilera. Explicó que existen negociaciones en marcha para acelera la expulsión.
Por los mendocinos detenidos en Libia hay negociaciones diplomáticas y parece inminente la extradición
Ya fueron expulsados de Libia los integrantes españoles e italianos de la misión humanitaria. Los mendocinos permanecen detenidos desde el 24 de mayo
La expectativa creció luego de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del Gobierno de Libia informara el inicio de los procedimientos legales y administrativos para expulsar del territorio libio a los integrantes del Convoy Sumud Maghreb, la misión humanitaria de la que formaban parte los argentinos cuando fueron detenidos.
Negociaciones reservadas para garantizar una salida segura
"Es inminente. Calculamos que es cuestión de horas", aseguró Beto Aguilera, aunque aclaró que por el momento no pueden brindar mayores precisiones debido a la sensibilidad de las negociaciones que se llevan adelante entre las autoridades consulares y el gobierno libio.
Según explicó, el destino de los expulsados será definido exclusivamente por las autoridades de Libia, por lo que todavía no está claro desde dónde iniciarán el regreso a la Argentina.
Entre las alternativas que se manejan figuran un traslado hacia Trípoli, la capital libia, o la expulsión a un tercer país, como Túnez. La decisión dependerá de las condiciones que impongan las autoridades locales y forma parte de las conversaciones que aún permanecen bajo estricta reserva.
La situación de los mendocinos
Lucas Aguilera y Paula Giménez fueron detenidos el 24 de mayo junto a otros integrantes del Convoy Sumud Maghreb, una caravana internacional que buscaba ingresar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Desde entonces permanecen retenidos en el este de Libia mientras sus familias, organizaciones humanitarias y la Cancillería argentina impulsaban gestiones diplomáticas para lograr su liberación y garantizar su regreso.
Como antecedente alentador, Beto Aguilera indicó que ciudadanos italianos y españoles que integraban el mismo convoy ya fueron expulsados de Libia, una situación que alimenta las expectativas de que el mismo procedimiento se concrete en las próximas horas para los dos mendocinos.
Aunque el anuncio del gobierno libio representa el paso más importante desde que comenzó el conflicto, las familias prefieren mantener la cautela hasta que Lucas y Paula abandonen efectivamente el territorio libio y puedan iniciar el regreso a la Argentina.