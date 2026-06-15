Por los mendocinos detenidos en Libia desde Alvear le reclamaron acción al gobierno nacional

En el mensaje, las mujeres piden a la ciudadanía compartir la publicación para amplificar el reclamo. El objetivo es que el gobierno argentino intervenga con mayor firmeza para obtener información sobre el estado de los detenidos y gestionar su regreso al país.

Según expresan, más allá de que se trata de dos mendocinos, también son ciudadanos argentinos que permanecen privados de su libertad en un país atravesado por conflictos internos y sin presencia diplomática argentina.

Polémico comunicado de Cancillería que alertó a los familiares

El reclamo de familiares, allegados y organizaciones de derechos humanos se intensificó después de un comunicado emitido por la Cancillería argentina.

En ese texto, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que realiza gestiones para asistir a los detenidos, aunque aclaró que ambos habían asumido una conducta "imprudente y temeraria" al ingresar por vía terrestre a Libia, un país cuya situación de seguridad es considerada frágil por organismos internacionales.

La declaración provocó rechazo entre familiares y organizaciones sociales, que consideran que el foco debe estar puesto en garantizar la protección y asistencia de los ciudadanos argentinos detenidos, independientemente de las circunstancias del viaje.

Desde entonces se multiplicaron las conferencias de prensa, pronunciamientos públicos y pedidos de intervención dirigidos al gobierno nacional.

La misión humanitaria a la Franja de Gaza terminó en detención

María Paula Giménez y Lucas Aguilera formaban parte del convoy humanitario internacional Global Sumud, una iniciativa integrada por activistas de distintos países que tenía como destino final la Franja de Gaza.

El grupo transportaba ayuda humanitaria, entre ella ambulancias, medicamentos y alimentos destinados a la población palestina. Sin embargo, el 29 de mayo fueron interceptados por fuerzas de Libia Oriental en la zona de Sirte y desde entonces permanecen detenidos.

Durante las últimas semanas trascendió que realizaron una huelga de hambre para visibilizar su situación y que lograron comunicarse con sus familias en Mendoza. Mientras la investigación en Libia fue extendida por otros 30 días, familiares, amigos y organismos de derechos humanos continúan reclamando que el Estado argentino intensifique las gestiones para lograr su liberación.