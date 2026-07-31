La trama de la estafa en Reñaca que dejó sin vacaciones a mendocinos: 190 identidades falsas y dos detenidos

Parte de la evidencia que sirvió de prueba para detener a dos chilenos por la estafa que sufrieron mendocinos en Reñaca.

La detención de los acusados por la estafa masiva en Reñaca

La investigación nació tras la ola de denuncias registradas durante el verano, cuando cientos de turistas argentinos llegaron a Reñaca convencidos de que habían alquilado departamentos para sus vacaciones y descubrieron que las imágenes habían sido utilizadas sin autorización del verdadero dueño.

Una de las primeras en advertir la maniobra fue la corredora inmobiliaria mendocina radicada en Chile, Valentina Funes. Según relató a Diario UNO en aquel momento, reconoció de inmediato las fotografías de departamentos cuando una de las víctimas le mostró la página web.

"Fui yo la que lo alertó. Una de las personas que llega me empieza a mostrar la página web y reconozco los departamentos. Ahí le hablé al propietario y le dije: 'Han usado tus fotos en Booking para estafarte'", recordó.

Los acusados tenían cientos de células con identidades falsas y celulares para perpretar las estafas.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile determinó que la organización había creado el sitio Holiday Reñaca y perfiles en redes sociales para ofrecer alojamientos truchos. Las principales víctimas eran turistas extranjeros, en especial argentinos.

"El delito consistía en la creación de una página web utilizada específicamente para promover arriendos de domicilios inexistentes en el sector de Reñaca", explicó al canal chileno Teletrece la subprefecta Yazmín Cárdenas, jefa de Cibercrimen de Valparaíso.

La investigación derivó en la detención de un hombre y una mujer chilenos. Durante los allanamientos, la PDI secuestró numerosos teléfonos y más de 190 cédulas de identidad falsificadas, que tenían la foto de los sospechosos, pero distintos nombres y apellidos.

Dos chilenos permenecen detenidos por la estafa de los departamentos en Reñaca.

El fiscal de Viña del Mar, Lionel González, explicó que este tipo de documentación suele utilizarse para ocultar la identidad real de los autores y comprometer a terceros inocentes en las maniobras delictivas.

A siete meses de las denuncias, la causa continúa bajo reserva y no se descartan nuevas detenciones. Según pudo saber Diario UNO, los dos imputados permanecen en prisión preventiva.

La estafa que dejó a cientos de mendocinos sin vacaciones en Reñaca

Todo comenzó durante los últimos días de diciembre, cuando decenas de familias argentinas llegaron a Reñaca convencidas de que tenían reservado un departamento para pasar las vacaciones. Cuando se presentaron en el edificio Holiday Park, ubicado sobre calle Angamos 367, descubrieron que las reservas eran falsas y que habían perdido lo pagado.

La maniobra estaba bien montada. La página web era “profesional”, el correo electrónico tenía dominio propio, la cuenta de WhatsApp era de empresa y los perfiles en redes ofrecían precios competitivos y descuentos por pago anticipado.

Los departamentos con los que engañaron a cientos de argentinos en Reñacas este verano existen, pero no son propiedad de quienes cobraron el dinero de las reservas.

Los alojamientos existían. El enlace a Booking era real. Las publicaciones pertenecían a un administrador legítimo, pero el dinero de las reservas terminaba en manos de los estafadores.

Entre las víctimas hubo numerosos mendocinos. Una de ellas fue Maricel Bonanno, quien transfirió 350.000 pesos chilenos para reservar tres noches de alojamiento para seis personas. Al llegar al edificio le informaron que no existía ninguna reserva a su nombre. "La recepcionista me dijo: 'Es una estafa. Ya sos la decimoquinta persona que viene por lo mismo'", relató entonces a Diario UNO.

La magnitud de la estafa quedó en evidencia con el correr de las horas. Se estima que fueron unas 200 las familias argentinas, aunque –según confió la Policía chilena- solo seis formalizaron la denuncia.

El mensaje bíblico que publicaron los estafadores de Reñaca antes de desaparecer.

Ya con el fraude en tapa de los medios chilenos y argentinos, los acusados modificaron la web trucha del Holiday Reñaca y dejaron un llamativo mensaje de despedida, acompañado de un pedido de perdón: "Oh, Dios, por tu inmensa ternura borra mi delito".