Se hacía pasar por mecánico, compraba repuestos con cheques falsos y estafó por más de $12 millones

El falso mecánico cometió varios hechos de estafas. Imagen ilustrativa.

El modus operandi del falso mecánico de La Pampa

La jueza de Control de Santa Rosa, María Florencia Maza, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Miguel Ángel Hernández a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por 6 hechos de estafa en concurso ideal con uso o falsificación de documento privado.

La pesquisa estuvo a cargo del fiscal general de La Pampa Guillermo Sancho, quien expuso que el hombre de 50 años tenía un modus operandi que consistía en ir a locales de repuestos automotor, realizar compras de elevado valor y abonar con cheques adulterados, denunciados como robados o de terceros. Se supo además que en reiteradas oportunidades los comerciantes le entregaban dinero en efectivo en concepto de "vuelto" del cheque entregado.

Luego de ser hallado culpable, se dispuso que el falso mecánico cumpla su pena de forma efectiva y la devolución definitiva de un auto Volkswagen Suran que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación.

En cumplimiento con la Ley de Víctimas, el juzgado estableció consultar a todos los comerciantes estafados para que manifiesten si desean ser informados de forma previa ante eventuales solicitudes de beneficios penitenciarios del condenado, tales como salidas transitorias, prisión domiciliaria o libertad condicional.