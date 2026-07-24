Se hacía pasar por mecánico. Recorría distintos locales de venta de repuestos automotor en La Pampa. Realizó diversas compras, superando la suma total de $12 millones. Pero pagaba con cheques que finalmente eran rebotados. Terminó detenido y ahora condenado por todos los casos de estafa.
Se hacía pasar por mecánico, compraba repuestos con cheques falsos y estafó por más de $12 millones
Miguel Ángel Hernández a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por 6 hechos de estafa
El falso mecánico fue condenado en la provincia de La Pampa tras ser hallado culpable de haber estafado a varios comerciantes con cheques truchos.
En la causa penal se estimó que el monto total de las estafas que cometió, entre enero y mayo de este año, superó los $12 millones.
El modus operandi del falso mecánico de La Pampa
La jueza de Control de Santa Rosa, María Florencia Maza, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Miguel Ángel Hernández a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por 6 hechos de estafa en concurso ideal con uso o falsificación de documento privado.
La pesquisa estuvo a cargo del fiscal general de La Pampa Guillermo Sancho, quien expuso que el hombre de 50 años tenía un modus operandi que consistía en ir a locales de repuestos automotor, realizar compras de elevado valor y abonar con cheques adulterados, denunciados como robados o de terceros. Se supo además que en reiteradas oportunidades los comerciantes le entregaban dinero en efectivo en concepto de "vuelto" del cheque entregado.
Luego de ser hallado culpable, se dispuso que el falso mecánico cumpla su pena de forma efectiva y la devolución definitiva de un auto Volkswagen Suran que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación.
En cumplimiento con la Ley de Víctimas, el juzgado estableció consultar a todos los comerciantes estafados para que manifiesten si desean ser informados de forma previa ante eventuales solicitudes de beneficios penitenciarios del condenado, tales como salidas transitorias, prisión domiciliaria o libertad condicional.