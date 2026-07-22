La decisión de la Justicia con la conductora con carnet trucho que atropelló a 2 personas: libre pero...

La decisión judicial luego de atropellar a las víctimas

En el comunicado oficial se indicó que la conductora había solicitado turno en dos oportunidades para iniciar el trámite de obtención de la licencia, pero nunca se presentó a realizar las evaluaciones obligatorias, por lo que no estaba habilitada para conducir. En ese marco, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio, que conduce Martín Marinucci, resolvió su inhabilitación preventiva.

Asimismo, durante el procedimiento se comprobó que el vehículo, un Peugeot 206, tampoco contaba con la documentación obligatoria para circular, motivo por el cual fue secuestrado luego de que se labraran las actas de infracción correspondientes en Mar del Plata.

El martes pasado, antes de que se disponga su liberación, la conductora fue imputada por el delito de falsificación de documento público. Se espera que también sea acusada por las lesiones ocasionadas. Además, según el medio La Capital, la Fiscalía de Delitos Económicos intentará establecer el origen del carnet trucho y determinar si la mujer conocía su invalidez.

Acerca de la salud de los atropellados, un familiar explicó: “Mi sobrino tiene una costilla fisurada, un golpe en el esternón y en la boca, con daño dental, y mi hermano (papá del otro lesionado) tiene muñeca y brazos quebrados”.