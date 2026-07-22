El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de la conductora involucrada en el grave accidente vial en Mar del Plata, donde un hombre y su hijo adolescente fueron atropellados. La medida fue adoptada luego de constatarse que la mujer circulaba con una licencia de conducir apócrifa.
La decisión de la Justicia con la conductora con carnet trucho que atropelló a 2 personas: libre pero...
El siniestro ocurrió en la tarde del lunes cuando el auto conducido por la mujer colisionó con otro rodado, perdió el control y terminó atropellando a dos peatones
El siniestro ocurrió en la tarde del lunes en la intersección de las calles Catamarca y Moreno, en Mar del Plata, cuando el vehículo conducido por la mujer colisionó con otro auto, perdió el control y terminó embistiendo a los dos peatones.
Dicha maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, que lograron grabar cuando la mujer atropelló a un hombre de 52 años y a su hijo, de 15, quienes sufrieron lesiones de consideración.
La decisión judicial luego de atropellar a las víctimas
En el comunicado oficial se indicó que la conductora había solicitado turno en dos oportunidades para iniciar el trámite de obtención de la licencia, pero nunca se presentó a realizar las evaluaciones obligatorias, por lo que no estaba habilitada para conducir. En ese marco, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio, que conduce Martín Marinucci, resolvió su inhabilitación preventiva.
Asimismo, durante el procedimiento se comprobó que el vehículo, un Peugeot 206, tampoco contaba con la documentación obligatoria para circular, motivo por el cual fue secuestrado luego de que se labraran las actas de infracción correspondientes en Mar del Plata.
El martes pasado, antes de que se disponga su liberación, la conductora fue imputada por el delito de falsificación de documento público. Se espera que también sea acusada por las lesiones ocasionadas. Además, según el medio La Capital, la Fiscalía de Delitos Económicos intentará establecer el origen del carnet trucho y determinar si la mujer conocía su invalidez.
Acerca de la salud de los atropellados, un familiar explicó: “Mi sobrino tiene una costilla fisurada, un golpe en el esternón y en la boca, con daño dental, y mi hermano (papá del otro lesionado) tiene muñeca y brazos quebrados”.