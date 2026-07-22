Una motociclista de 19 años falleció en la mañana de este miércoles 22 de julio en el hospital Schestakow de San Rafael, luego de permanecer internada 10 días en terapia intensiva a causa de un grave siniestro vial ocurrido en la ciudad del departamento sureño.
Murió una joven motociclista tras agonizar 10 días por un accidente en San Rafael
La motociclista de 19 años había sufrido un grave accidente el 12 de julio cuando perdió el control de su moto y chocó contra los bolardos en calle Dean Funes
El trágico hecho se originó durante la madrugada del pasado domingo 12 de julio, cerca de las 3.50. Tras un llamado de alerta a la línea de emergencias 911, personal policial de la Comisaría 32° se desplazó hacia la calle Dean Funes, a unos 50 metros al norte de la avenida Sarmiento, donde encontraron a la víctima tendida sobre la calzada.
Chocó contra los bolardos y la carpeta asfáltica
De acuerdo con las primeras pericias e investigaciones realizadas por las autoridades, la joven conducía su motocicleta cuando, por causas que aún se intentan establecer, perdió el dominio del vehículo.
El descontrol provocó que impactara de lleno contra los bolardos ubicados en el lugar y cayera violentamente contra el asfalto.
Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron rápidamente al lugar para brindarle las primeras atenciones. Ante la severidad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al hospital Schestakow, donde ingresó con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos severos, quedando alojada en la Unidad de Terapia Intensiva.
Diez días de agonía en el hospital Schestakow
A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud por salvarle la vida, la joven no logró recuperarse de las graves heridas sufridas en el accidente y se confirmó su deceso durante las primeras horas de este miércoles.
Las actuaciones judiciales y las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Rafael.
En pocas palabras
- Fallecimiento de motociclista: una joven de 19 años murió tras 10 días internada en el hospital Schestakow.
- Accidente: el siniestro ocurrió el 12 de julio en San Rafael cuando perdió el control de su moto y chocó contra bolardos en la calle Dean Funes.
- Investigación: las causas del accidente son materia de investigación de parte de personal de la Oficina Fiscal de San Rafael.