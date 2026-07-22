Murió una joven motociclista tras agonizar 10 días por un accidente en San Rafael

El descontrol provocó que impactara de lleno contra los bolardos ubicados en el lugar y cayera violentamente contra el asfalto.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron rápidamente al lugar para brindarle las primeras atenciones. Ante la severidad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al hospital Schestakow, donde ingresó con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y politraumatismos severos, quedando alojada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Diez días de agonía en el hospital Schestakow

A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud por salvarle la vida, la joven no logró recuperarse de las graves heridas sufridas en el accidente y se confirmó su deceso durante las primeras horas de este miércoles.

Las actuaciones judiciales y las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Rafael.