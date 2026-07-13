Una joven murió en un accidente de tránsito en la noche de este lunes. Fue por un choque entre una camioneta y una moto ocurrido en Tunuyán. La víctima fatal fue la conductora del rodado menor.
Murió una joven motociclista al chocar contra una camioneta en Tunuyán
La víctima del fatal accidente en Tunuyán tenía 18 años. Falleció en el lugar del accidente. Fue en la zona de Colonia Las Rosas
La mujer, de 18 años, cuya identidad aún no fue informada falleció como consecuencia de un siniestro vial ocurrido sobre calle Tabanera, a unos dos kilómetros al oeste de la Ruta Provincial 92, en Colonia Las Rosas, del departamento del Valle de Uco.
De acuerdo con las primeras actuaciones, una Chevrolet S10 conducida por un hombre de 40 años circulaba de este a oeste cuando, por causas que son materia de investigación, colisionó con una motocicleta Zanella 150 c.c. que se desplazaba en sentido contrario.
Falleció en el lugar del accidente
A raíz del impacto, la conductora de la motocicleta sufrió graves heridas. El deceso fue constatado por un profesional médico. En tanto, una acompañante de la víctima fue trasladada al Hospital Scaravelli de Tunuyán con una posible fractura en el pie izquierdo, quedando a la espera de un diagnóstico definitivo.
El conductor de la camioneta resultó ileso y el test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo.
En el lugar trabajaron personal de la Comisaría 65.ª, Policía Vial, Policía Científica, Tránsito Municipal de Tunuyán y Asistencia a la Víctima, bajo las directivas de la ayudante fiscal interviniente, quien ordenó las actuaciones de rigor para establecer la mecánica del siniestro.