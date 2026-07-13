Murió una joven motociclista al chocar contra una camioneta en Tunuyán

Otro accidente de tránsito se cobró una vida en Mendoza. Imagen ilustrativa Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Falleció en el lugar del accidente

A raíz del impacto, la conductora de la motocicleta sufrió graves heridas. El deceso fue constatado por un profesional médico. En tanto, una acompañante de la víctima fue trasladada al Hospital Scaravelli de Tunuyán con una posible fractura en el pie izquierdo, quedando a la espera de un diagnóstico definitivo.

El conductor de la camioneta resultó ileso y el test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajaron personal de la Comisaría 65.ª, Policía Vial, Policía Científica, Tránsito Municipal de Tunuyán y Asistencia a la Víctima, bajo las directivas de la ayudante fiscal interviniente, quien ordenó las actuaciones de rigor para establecer la mecánica del siniestro.