Ladrones hicieron un boquete en un corralón y robaron más de $500.000 de una caja fuerte

Según explicó a ADN Sur el jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, comisario mayor Diego Williams, los ladrones ingresaron por la parte superior del edificio y fueron directamente al sector de oficinas.

Allí manipularon el sistema de alarma y lograron abrir la caja fuerte donde estaba guardado el dinero.

A partir de ese momento, efectivos de la Comisaría Primera y de la División Policial de Investigaciones (DPI) comenzaron a realizar distintas tareas para identificar a los responsables.

Como resultado de esas averiguaciones, durante el último fin de semana se llevó a cabo un operativo en una casa ubicada en el ingreso al Parque El Doradillo, donde vive una familia con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron una camioneta Renault Kangoo que era buscada en el marco de la causa, un rifle calibre .22, amoladoras, equipos de comunicación radial y celulares.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a distintas pericias para determinar si fueron utilizados durante el robo o si tienen alguna vinculación con la maniobra investigada.

Fuente: tn.com.ar