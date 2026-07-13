La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, volvió a defender el polémico mensaje que publicó en la red social X sobre la Selección de Francia y el futbolista Kylian Mbappé, luego de que la Embajada francesa en Argentina la declarara persona no grata por considerar que sus expresiones fueron racistas.
Hebe Casado tras ser declarada persona no grata por Francia: "No me voy a retractar de algo que no he dicho"
La vicegobernadora Hebe Casado rechazó que sus dichos fueran racistas, como considera la Embajada de Francia
En declaraciones a Canal 7, Casado negó que su publicación tuviera contenido discriminatorio, aseguró que no se retractará y afirmó que la reacción de la representación diplomática francesa es "ridícula".
"Parece que no tienen nada más importante que hacer que leer un posteo futbolístico de una vicegobernadora sudaca", sostuvo.
Hebe Casado, acusada de racista
La polémica se originó después de que la vicegobernadora se dirigiera al seleccionado francés como “equipo africano”, lo que fue considerado racista por parte de la Embajada de Francia.
Romain Nadal, embajador francés en Buenos Aires, decidió declararla oficialmente persona no grata, lo que le impedirá participar en actividades organizadas por esa representación diplomática.
"No tuvo una connotación racista"
En diálogo con El Siete, Casado insistió en que su publicación fue malinterpretada y rechazó la acusación de racismo: "Es incomprensible la trascendencia teniendo en cuenta que en ningún momento tuvo una connotación racista como la quieren calificar. Todo lo contrario; pongo en valor que jugadores que son de origen africano han ocupado lugares en la selección francesa y eso habla bien de ellos".
Y agregó: "Ellos interpretan o quieren interpretar. Si hay algo que no somos los argentinos es racistas".
Sí sostuvo sus dichos respecto de Mbappé, a quien dijo no aguantar: “Es un maleducado, pero de eso no hablan".
Sobre la decisión de la Embajada, sostuvo: "Lo que dice una vicegobernadora sudaca está mal porque ellos interpretan que es racista. Que se hagan cargo de lo que piensan, pero yo no me voy a hacer cargo de lo que yo no pienso".
En el mismo sentido, descartó cualquier posibilidad de retractarse: "Yo no tengo ninguna connotación racista en el posteo ni soy una persona racista. No es problema mío: no me voy a retractar de algo que no pienso ni he dicho".
"Tener ascendencia africana no tiene una connotación negativa, todo lo contrario", cerró Casado.
Sin contacto del Gobierno mendocino
Hebe Casado aseguró además que, hasta el momento, ningún funcionario del Gobierno provincial se ha comunicado con ella por el conflicto diplomático.
A Diario UNO, en tanto, dijeron desde Casa de Gobierno que la declaración de la vice fue de carácter personal y no como voz oficial; y que la sanción francesa también afecta exclusivamente a la persona.