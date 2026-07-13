Escala el conflicto por Hebe Casado: denuncia penal, nuevas críticas desde Francia y silencio de Cornejo

El tuit de Hebe Casado, que fue catalogado de racista en Francia.

Hebe Casado, denunciada

La denuncia sostiene la comisión del delito dado que, cuando Casado se refiere a la selección francesa como “equipo africano”, niega la nacionalidad francesa de sus jugadores basándose en su color de piel u origen familiar, lo que podría considerarse como un discurso discriminatorio.

Además, dice el denunciante, asociar la expresión “flojo de modales” a aquella referencia constituye un estereotipo negativo sobre las personas de origen africano.

Como antecedente, y una especie de “patrón de conducta”, se menciona en la denuncia que Hebe Casado tiene un "historial de declaraciones polémicas", como sus expresiones sobre los 30.000 desaparecidos y sus declaraciones en Séptimo Día, sobre carreras universitarias que para ella “son hobbies”.

El denunciante sostiene que la conducta de la vicegobernadora de Mendoza encuadra en el delito de alentar o incitar al odio por motivos de raza o nacionalidad. Argumenta que la figura penal no requiere que exista violencia física ni consecuencias concretas, sino que basta con la difusión de un mensaje que aliente el odio hacia un grupo protegido.

Hebe Casado, persona no grata para la Embajada de Francia

El embajador de Francia Romain Nadal aseguró que las expresiones de Hebe Casado "la descalifican para trabajar con la Embajada o participar en reuniones donde la Embajada esté presente".

Esto no significa que la vicegobernadora de Mendoza tenga la entrada prohibida al país, pero sí a la sede francesa en Argentina.

En la práctica, la declaración de “persona no grata” implica, técnicamente, que Hebe Casado no pueda participar de actividades oficiales de la Embajada o de reuniones institucionales en donde la Embajada de Francia esté presente.

“El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, afirmó públicamente el embajador francés.

Hebe Casado es la segunda autoridad provincial, detrás de Alfredo Cornejo.

"¿Cómo puede una funcionaria de un país como Argentina, que se enorgullece de haber recibido inmigrantes con los brazos abiertos, criticar a otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración?", se preguntó.

Este lunes, en un programa de streaming, invitó a la vicegobernadora a escuchar al Arzobispo de Buenos Aires, José García Cuerva, quien trató a la xenofobia y al racismo como un camino peligroso.

El Gobierno de Cornejo se despega

“Fue una expresión realizada en su ámbito privado y no tiene vinculación con el Gobierno”, consideraron oficialmente respecto del tuit que la vicegobernadora posteó tras el duelo en el que Francia eliminó a Paraguay de la Copa del Mundo.

Casado justificó su publicación y habló de “sarcasmo” y de “folclore futbolístico”, sin que mediaran disculpas públicas.

Según pudo saber Diario UNO, no hubo comunicación protocolar de parte de Cornejo ni del Gobierno mendocino con Francia tras los dichos de Hebe Casado ni la declaración de la Embajada. "No habló como voz oficial del Gobierno", señalaron, despegándose de las expresiones cuestionadas.

El último viaje de Alfredo Cornejo a Francia, país con el que Mendoza mantiene buenas relaciones internacionales.

Relación cercana de Mendoza con Francia

Si bien desde el Gobierno aseguran que la decisión de la Embajada francesa afecta atañe exclusivamente a Hebe Casado como persona, lo cierto es que genera una situación inédita porque la provincia mantiene una relación muy activa con Francia, especialmente en vino, turismo, educación y promoción de inversiones.

De hecho, en febrero pasado el gobernador Cornejo viajó a la Wine Paris, una de las principales ferias vitivinícolas del mundo, acompañando a 72 bodegas mendocinas para promover exportaciones y abrir nuevos mercados.

Durante esa misión firmó el acuerdo para realizar la Vinexpo Explorer Mendoza 2026 - The Bulk Wine Chapter, que luego se concretó en junio. E incorporó a Mendoza a la World Origins Alliance (WOA), una red internacional de regiones vitivinícolas que promueve la protección de las denominaciones de origen y la identidad de los territorios productores.

Alfredo Cornejo y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, estuvieron recientemente en Francia.

Por Francia también pasó a fines del año pasado, acompañado del intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli. En esa oportunidad, el municipio y La Cité du Vin, el principal museo y centro cultural del vino de Burdeos, firmaron un convenio de cooperación para desarrollar intercambio turístico y cultural.