Denunciaron maltrato animal por el traslado de una llama en la caravana mundialista en La Paz

La llama en plena caravana en La Paz; el caso llegó a la Justicia. Foto: Gentileza

La llama que se volvió viral en los festejos de la Selección en La Paz

La viralización del video de la llama subida a la caravana mundialista en La Paz desde el asiento trasero de un auto fue una de las tantas imágenes curiosas que circularon luego del sufrido triunfo de la Selección argentina contra Suiza en el Mundial 2026.

A primera vista, simpatía. Pero luego, mirándolas con algo de conciencia sobre la integridad de los animales, generan indignación.

"Se puede festejar pero sin someter a los animales", explicó Haudet, "porque todos los sentidos del animal se alteran en situaciones ajenas a sus condiciones de crianza y alojamiento".

El funcionario consideró que el traslado de la llama en un auto fue "peligroso para los ocupantes del vehículo y para terceros".

Al animal se lo vio inquieto, con los ojos saltones y reaccionando a cada momento y alternativa de lo que sucedía en la caravana de autos: bocinazos, gritos y cánticos.

Antecedente judicial por explotación comercial de llamas

Un caso paradigmático de la aplicación de la ley penal frente a la cosificación de especies inusuales en el ámbito urbano tuvo lugar en mayo último, en el partido bonaerense de San Vicente, durante el desarrollo de la Fiesta de Alejandro Korn.

En el marco de esta masiva celebración popular, inspectores municipales detectaron a individuos que ofrecían paseos recreativos al público infantil montando llamas en plena vía pública.

Una de las llamas incautadas en Buenos Aires por orden judicial. Gentileza Eldiariosur.com

Esta actividad, que configura una modalidad de "tracción a sangre" y explotación con fines de lucro encubierta bajo el pretexto del entretenimiento familiar, motivó una rápida y coordinada intervención estatal. El operativo requirió el despliegue conjunto de efectivos de la Policía Local, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Comando de Patrullas, la Comisaría 2ª de Alejandro Korn y profesionales veterinarios del área de Bienestar y Protección Animal de Zoonosis del municipio.

El secuestro de los dos camélidos sudamericanos se ejecutó bajo la figura de infracción a la Ley 14.346 por actos de maltrato. Someter a llamas -especies biológicamente adaptadas a ecosistemas andinos de altura y dinámicas de pastoreo libre- al agudo estrés de transitar sobre asfalto urbano, rodeadas de multitudes ruidosas y soportando cargas constantes de jinetes, constituye un sufrimiento crónico e injustificable.

Los infractores fueron imputados penalmente en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada, además de recibir severas infracciones de carácter municipal. Los animales fueron rescatados, recibieron atención veterinaria de urgencia y fueron puestos bajo resguardo judicial, designándose a la Asociación Civil Rescate Equino Cinco Corazones (ONG RECC) como depositaria judicial para garantizar su cuidado, alimentación y rehabilitación terapéutica.