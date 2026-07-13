Facundo Leal y Gerardo Boschin ante el fiscal: indagan a los mendocinos de la causa ARSAT

En esa misma causa está acusado también su mano derecha, el ex gerente de Compras de ARSAT Gerardo Boschin. La imputación es la misma y su indagatoria está prevista para el mediodía.

La defensa de Leal y Boschin es conjunta. El tercer mendocino imputado es Juan Andrés Navarro, ex subgerente de Finanzas. Está citado para el miércoles.

Siguen las indagatorias en la causa ARSAT

La toma de declaraciones comenzó la semana pasada, cuando fue el turno de un intermediario, directivos y una empleada de la Argentina Logistic Services (ALS), firma involucrada en las maniobras investigadas.

Además de los tres mendocinos, también se espera la indagatoria de Pablo Pagani –ex gerente de Finanzas cercano a Leal- y la de otro ex funcionario, Juan Antonio Álvarez.

El abogado Marcelo Rocchetti afronta las defensas de los ex ARSAT Facundo Leal y Gerardo Boschin.

Facundo Leal, sin domiciliaria

En la previa de las indagatorias por la causa ARSAT, la defensa de Facundo Leal presentó – sin éxito- un pedido de prisión domiciliaria en el expediente por comercialización de estupefacientes que está a cargo del juez Daniel Rafecas, de Comodoro Py.

Por otra parte, espera avances en el tercer frente judicial que afronta por presunto enriquecimiento ilícito. En esta causa, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, está imputado por su paso por el ORSNA junto a otros ex y actuales funcionarios del organismo.

Se investiga el manejo del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), que financia gran parte de las obras aeroportuarias del país.

La principal sospecha apunta al rol del ORSNA en la certificación de los avances de obra, un paso clave para autorizar los desembolsos del fideicomiso a las empresas contratistas. Facundo Leal fue presidente del organismo tras su salida de ARSAT.