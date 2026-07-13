Gas natural y energía: Nación prorrogó la Emergencia Energética en todo el país hasta 2027

La extensión temporal sitúa el vencimiento del régimen eléctrico en consonancia con el sector del gas natural, cuya excepcionalidad ya había sido fijada hasta fines de 2027 a través del decreto 49/2026. Según los considerandos de la normativa, la unificación temporal resulta indispensable para coordinar decisiones operativas y tarifarias coherentes.

El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del régimen excepcional energético (Foto: archivo).

Diagnóstico técnico de la emergencia energética

Los fundamentos del texto oficial exponen un panorama detallado sobre el estado de la infraestructura eléctrica en el país. El Poder Ejecutivo argumentó que, si bien se registraron progresos en la recomposición tarifaria y la cobrabilidad de las distribuidoras, persisten factores de vulnerabilidad operativa.

El informe técnico incluido en el decreto destaca que durante el pico de consumo registrado en febrero de 2025, la demanda máxima del sistema alcanzó los 30.257 megavatios. En esa oportunidad, el margen de reserva operativa se ubicó en un 4,4%, un porcentaje evaluado como insuficiente por los especialistas para responder ante contingencias climáticas o fallas de magnitud.

Por otra parte, el documento del área de Política Energética advirtió sobre el avanzado nivel de obsolescencia del parque generador y las redes de distribución. De acuerdo con las estadísticas oficiales presentadas, más del 60% de las averías en la red de distribución se concentran de forma recurrente en alimentadores que superan los 25 años de servicio activo. A su vez, las principales estaciones transformadoras de la red nacional operan habitualmente con un nivel de utilización superior al 90% de su capacidad instalada.

Interdependencia y futuro de la emergencia energética

La resolución del gobierno nacional fundamenta la extensión en la estrecha relación operativa y económica que mantienen el sistema eléctrico y la cadena del gas natural. El combustible gaseoso sigue constituyendo el principal insumo empleado en la generación térmica de electricidad, lo que obliga a la administración pública a unificar los plazos de contingencia regulatoria.

Las autoridades nacionales consideraron que la proximidad del vencimiento previo del régimen de electricidad, estipulado para julio de este año, impedía aguardar el trámite parlamentario ordinario. Por este motivo, el Poder Ejecutivo justificó el uso de un mecanismo de necesidad y urgencia para resguardar la continuidad de la prestación del servicio.

La vigencia de la norma permitirá sostener los esquemas de transición tarifaria, la renegociación contractual con las empresas licenciatarias de transporte y distribución, y la implementación de reformas estructurales orientadas a reducir de manera progresiva el peso de los subsidios estatales sobre el Tesoro Nacional.

El Decreto 55/2023 establece que la medida alcanza a todas las acciones derivadas del régimen excepcional, consolidando un período de transición de cuatro años bajo administración centralizada.