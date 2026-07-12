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Polémicas transmisiones

Se acostó con 1000 hombres, quedó embarazada e indigna al mundo por poner en riesgo a su bebé

La mujer asegura que los médicos exageran, y que el acto de consumir bebidas alcohólicas en el embarazo no afecta para nada al feto en desarrollo

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Luego de su polémico video, Bonnie Blue quedó embarazada. 

Luego de su polémico video, Bonnie Blue quedó embarazada. 

El caso de Bonnie Blue, la mujer británica de 20 años que saltó a la popularidad tras revelar que se había acostado con más de 1000 hombres, hoy enfrenta el peor repudio de su vida por una alarmante decisión en plena gestación.

Lejos de resguardar la salud del hijo que viene en camino, la estrella de Only Fans decide mostrarse consumiendo alcohol como si nada en pleno embarazo, lo que despierta la furia y el no entendimiento de muchas personas.

La mujer se hizo viral r&aacute;pidamente tras intentar acostarse con mil hombres simult&aacute;neamente.&nbsp;

La mujer se hizo viral rápidamente tras intentar acostarse con mil hombres simultáneamente.

La estrella de Only Fans que toma alcohol en medio de un polémico embarazo

La impactante postal de la influencer posando con copas en sus transmisiones en vivo conmovió y enfureció por igual a una comunidad digital que no tardó en exigir una cancelación definitiva.

Ante la ola de comentarios y denuncias de los usuarios, quienes le recriminaron el grave peligro de provocarle un daño irreversible al feto, la joven redobló la apuesta con una polémica justificación, nada menos que en contra de los médicos.

Blue aseguró que los médicos exageran y que consumir bebidas alcohólicas durante los meses de gestación es una práctica normal que no afecta el desarrollo del bebé.

Bonnie Blue, la actriz de Only Fans que bebe alcohol en pleno embarazo.&nbsp;

Bonnie Blue, la actriz de Only Fans que bebe alcohol en pleno embarazo.

Mientras el fuerte debate en redes sociales sigue escalando todas las semanas, el repudio social parece ser la única condena para una mujer que cruzó todas las líneas.

Mil hombres en apenas doce horas

La creadora de contenido británica, cuyo nombre real es Sat Billinger, ya había desatado una intensa controversia internacional al documentar su audaz intento de intimar con más de 1.000 hombres en apenas 12 horas.

Este acontecimiento centralizó el documental 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story, catapultándola a la fama viral y atrayendo una fuerte atención mediática. De hecho, tal fue la magnitud de lo sucedido, que incluso la propia plataforma Only Fans terminó expulsándola de la plataforma.

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