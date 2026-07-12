Se acostó con 1000 hombres, quedó embarazada e indigna al mundo por poner en riesgo a su bebé

El caso de Bonnie Blue, la mujer británica de 20 años que saltó a la popularidad tras revelar que se había acostado con más de 1000 hombres, hoy enfrenta el peor repudio de su vida por una alarmante decisión en plena gestación.
Lejos de resguardar la salud del hijo que viene en camino, la estrella de Only Fans decide mostrarse consumiendo alcohol como si nada en pleno embarazo, lo que despierta la furia y el no entendimiento de muchas personas.
La estrella de Only Fans que toma alcohol en medio de un polémico embarazo
La impactante postal de la influencer posando con copas en sus transmisiones en vivo conmovió y enfureció por igual a una comunidad digital que no tardó en exigir una cancelación definitiva.
Ante la ola de comentarios y denuncias de los usuarios, quienes le recriminaron el grave peligro de provocarle un daño irreversible al feto, la joven redobló la apuesta con una polémica justificación, nada menos que en contra de los médicos.
Blue aseguró que los médicos exageran y que consumir bebidas alcohólicas durante los meses de gestación es una práctica normal que no afecta el desarrollo del bebé.
Mientras el fuerte debate en redes sociales sigue escalando todas las semanas, el repudio social parece ser la única condena para una mujer que cruzó todas las líneas.
Mil hombres en apenas doce horas
La creadora de contenido británica, cuyo nombre real es Sat Billinger, ya había desatado una intensa controversia internacional al documentar su audaz intento de intimar con más de 1.000 hombres en apenas 12 horas.
Este acontecimiento centralizó el documental 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story, catapultándola a la fama viral y atrayendo una fuerte atención mediática. De hecho, tal fue la magnitud de lo sucedido, que incluso la propia plataforma Only Fans terminó expulsándola de la plataforma.