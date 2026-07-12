Se acostó con 1000 hombres, quedó embarazada e indigna al mundo por poner en riesgo a su bebé

Ante la ola de comentarios y denuncias de los usuarios, quienes le recriminaron el grave peligro de provocarle un daño irreversible al feto, la joven redobló la apuesta con una polémica justificación, nada menos que en contra de los médicos.

Blue aseguró que los médicos exageran y que consumir bebidas alcohólicas durante los meses de gestación es una práctica normal que no afecta el desarrollo del bebé.

Bonnie Blue, la actriz de Only Fans que bebe alcohol en pleno embarazo.

Mientras el fuerte debate en redes sociales sigue escalando todas las semanas, el repudio social parece ser la única condena para una mujer que cruzó todas las líneas.

Mil hombres en apenas doce horas

La creadora de contenido británica, cuyo nombre real es Sat Billinger, ya había desatado una intensa controversia internacional al documentar su audaz intento de intimar con más de 1.000 hombres en apenas 12 horas.

Este acontecimiento centralizó el documental 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story, catapultándola a la fama viral y atrayendo una fuerte atención mediática. De hecho, tal fue la magnitud de lo sucedido, que incluso la propia plataforma Only Fans terminó expulsándola de la plataforma.