Escándalo y horror: casi es quemada viva frente a sus hijos, pero un manotazo evitó el femicidio

Uno de los niños se metió para defender a su madre y recibió un golpe directo en el rostro durante el forcejeo. La situación llegó a su punto más crítico cuando el agresor tomó un bidón con combustible, bañó a la mujer y empezó a gatillar un encendedor, amenazándola con matarla.

El hombre amenazaba con prender fuego a la mujer enfrente de sus hijos.

Fue en ese instante donde la hija adolescente le golpeó la mano al atacante, haciendo volar el artefacto al piso. Con la ayuda de su hermano, lograron empujar al violento fuera de la casa.

Cuatro meses de prisión preventiva

Fuera de sí, el hombre destrozó a ladrillazos el auto de la víctima y escapó prometiendo que regresaría para "terminar el trabajo". Cuando volvió se encontró con la Policía, que lo estaba esperando.

El informe del médico forense resultó clave: no solo constató los rasguños y las marcas de ahorcamiento en el cuello de la mujer, sino que confirmó que, a pesar de haberse bañado y cambiado de ropa, la víctima todavía emanaba un fuerte olor a combustible.

Ante la contundencia de las pruebas y el evidente riesgo de fuga, la jueza de garantías Sonia Martín le dictó cuatro meses de prisión preventiva. Para muchos, esta condena representa un riesgo para la víctima y sus hijos.