Se formó un gran revuelo en el caso Agostina Vega tras una decisión del fiscal Raúl Garzón

En tanto, el fiscal Raúl Garzón aún no se expidió sobre el pedido de libertad de Fassetta, que había sido presentado por el abogado Eduardo Medina Allende.

Quién zafó de la prisión preventiva en el caso Agostina Vega

La única de los cuatro detenidos que no recibió la prisión preventiva fue Mariana Palmero (ex pareja del principal acusado), imputada por el mismo delito que el hombre de 47 años y la presunta proxeneta.

La mujer trabajó en el bar de la calle Ituzaingó 521, donde "limpiaba las mesas y los baños y servía el vino" a los hombres que concurrían a ver a las bandas que hacían tributos dedicados a las bandas de rock, según reveló una testigo clave del.

Además, los peritajes acústicos revelaron la imposibilidad de que Palmero no haya escuchado algo aquella noche del 23 de mayo dentro de la vivienda.

A su vez, tras las pericias a su celular, se constató que le envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier esa noche que la delata: “¿Qué es ese grito?”. A partir de la información aportada en el expediente, se ordenó su inmediata detención.

Hasta el momento, la mujer no prestó declaración indagatoria y se espera que lo haga esta semana o la siguiente.

Caso Agostina Vega: qué es la prisión preventiva

La prisión preventiva es una medida cautelar que ordena el encarcelamiento temporal de una persona durante la investigación de un delito y antes de que se dicte una sentencia judicial firme. No es una condena, ya que legalmente la persona mantiene su estado de inocencia.