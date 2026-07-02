En una medida que trajo alivió para muchos, la Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la provincia de Córdoba.
Se formó un gran revuelo en el caso Agostina Vega tras una decisión del fiscal Raúl Garzón
La causa por el femicidio de Agostina Vega, uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos, dio un avance importante
La medida que fue celebrada y dejó satisfecha a familiares, amigos y muchas personas que siguen sufriendo con el femicidio de Agostina Vega, fue tomada por el fiscal Raúl Garzón.
Caso Agostina Vega: los acusados y detenidos
Claudio Barrelier se encuentra sindicado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), al tiempo que Osvaldo Fassetta, alquilaba en la vivienda de Juan Del Campillo al 800, y Soledad Andreani, dueña del Ford Ka negro y administradora del bar Wachitas, por encubrimiento agravado por el femicidio de Agostina Vega.
En tanto, el fiscal Raúl Garzón aún no se expidió sobre el pedido de libertad de Fassetta, que había sido presentado por el abogado Eduardo Medina Allende.
Quién zafó de la prisión preventiva en el caso Agostina Vega
La única de los cuatro detenidos que no recibió la prisión preventiva fue Mariana Palmero (ex pareja del principal acusado), imputada por el mismo delito que el hombre de 47 años y la presunta proxeneta.
La mujer trabajó en el bar de la calle Ituzaingó 521, donde "limpiaba las mesas y los baños y servía el vino" a los hombres que concurrían a ver a las bandas que hacían tributos dedicados a las bandas de rock, según reveló una testigo clave del.
Además, los peritajes acústicos revelaron la imposibilidad de que Palmero no haya escuchado algo aquella noche del 23 de mayo dentro de la vivienda.
A su vez, tras las pericias a su celular, se constató que le envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier esa noche que la delata: “¿Qué es ese grito?”. A partir de la información aportada en el expediente, se ordenó su inmediata detención.
Hasta el momento, la mujer no prestó declaración indagatoria y se espera que lo haga esta semana o la siguiente.
Caso Agostina Vega: qué es la prisión preventiva
La prisión preventiva es una medida cautelar que ordena el encarcelamiento temporal de una persona durante la investigación de un delito y antes de que se dicte una sentencia judicial firme. No es una condena, ya que legalmente la persona mantiene su estado de inocencia.