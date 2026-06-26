El caso Agostina Vega entró en una etapa crucial tras una importante detención

Caso Agostina Vega: todos los detenidos en Córdoba

La Justicia ha detenido por el femicidio de Agostina Vega:

Marianela Palmero

Claudio Barrelier

Osvaldo Fassetta

Soledad Andreani

Barrelier se encuentra por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio), cuyo delito prevé la pena de prisión perpetua, según el Código Penal.

Fassetta y Andreani, por su parte, están sindicados por supuesto encubrimiento agravado, al igual que Palmero.

Caso Agostina: Fassetta amplió su declaración indagatoria

Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, amplió el jueves su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

Eduardo Javier Medina Allende, abogado de Fassetta, sostuvo que su cliente habría sido engañado por Claudio Gabriel Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años, encontrada asesinada y descuartizada en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

"(...) Estaba engañado por Barrelier porque había recibido la misma explicación que le había dado a la mamá de Agostina, que era que Agostina se había subido a un auto rojo", consignó.

En declaraciones a la prensa, Medina Allende afirmó que Fassetta es un "perjeil" porque "no puede aportar nada porque él no estuvo, ni supo ni nada".

La semana pasada, Fassetta, de 47 años, sostuvo que es inocente y que las piezas acusatorias no se ajustan a como fueron las cosas.

Fassetta residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina Vega como con su madre.