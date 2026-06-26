La actual pareja de Claudio Barrelier fue detenida recientemente en la provincia de Córdoba, acusada del delito de encubrimiento agravado en el caso por el femicidio de la adolescente Agostina Vega hace más de un mes. La detención podría ser clave en el esclarecimiento del hecho.
El caso Agostina Vega entró en una etapa crucial tras una importante detención
Mientras toman declaraciones indagatorias, el caso de femicidio de Agostina Vega tuvo una nueva detención, que podría ser clave en la resolución del caso
La detenida es Marianela Palmero, pareja del principal acusado y madre de la hija que tiene el ex empleado municipal Claudio Barrelier. La imputación es por el delito de encubrimiento doblemente calificado.
Cuando se inició la investigación, sobre todo luego de la detención de Barrelier, la mira apuntó contra la mujer debido a que convivía con el acusado y en las primeras horas de la pesquisa estaba dentro del domicilio donde la adolescente Agostina Vega fue desmembrado antes de ser llevada al descampado, donde finalmente fue encontrada luego de una amplia búsqueda en Córdoba.
Caso Agostina Vega: todos los detenidos en Córdoba
La Justicia ha detenido por el femicidio de Agostina Vega:
- Marianela Palmero
- Claudio Barrelier
- Osvaldo Fassetta
- Soledad Andreani
Barrelier se encuentra por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio), cuyo delito prevé la pena de prisión perpetua, según el Código Penal.
Fassetta y Andreani, por su parte, están sindicados por supuesto encubrimiento agravado, al igual que Palmero.
Caso Agostina: Fassetta amplió su declaración indagatoria
Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, amplió el jueves su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.
Eduardo Javier Medina Allende, abogado de Fassetta, sostuvo que su cliente habría sido engañado por Claudio Gabriel Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años, encontrada asesinada y descuartizada en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.
"(...) Estaba engañado por Barrelier porque había recibido la misma explicación que le había dado a la mamá de Agostina, que era que Agostina se había subido a un auto rojo", consignó.
En declaraciones a la prensa, Medina Allende afirmó que Fassetta es un "perjeil" porque "no puede aportar nada porque él no estuvo, ni supo ni nada".
La semana pasada, Fassetta, de 47 años, sostuvo que es inocente y que las piezas acusatorias no se ajustan a como fueron las cosas.
Fassetta residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina Vega como con su madre.