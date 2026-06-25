Tras varios estudios realizados con luminol dentro de la casa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio de la adolescente Agostina Vega en la provincia de Córdoba, arrojó resultados que le hicieron abrir los ojos a los investigadores cuando se conocieron esos escalofriantes resultados.
Caso Agostina Vega: los resultados del luminol expusieron algo aterrador tras levantarse el secreto de sumario
Se conocieron detalles escalofriantes de los estudios hechos con luminol, realizados dentro de la casa de Claudio Barrelier, en el caso Agostina Vega
Los investigadores confirmaron que se hallaron restos de sangre en diversas partes de la casa, pero principalmente en el baño, lo que expone que el cuerpo de Agostina Vega fue desmembrado en ese lugar.
Luego de la apertura del secreto de sumario, los estudios con luminol dentro de la vivienda de Claudio Barrelier, los expertos determinaron que el baño es el principal ambiente en el que se encontró sangre, sobre todo en el lavamanos.
En ese sentido, otro detalle expuesto en el expediente, es que el acusado, quien pudo haber recibido ayuda, limpió la casa con el objetivo de no dejar rastros, pero la pericia clave realizada por los peritos permitió detectar la maniobra con la que buscaba impunidad.
Caso Agostina Vega: qué es el luminol
El luminol es un compuesto químico que emite un brillo azulado al reaccionar con oxidantes como el peróxido de hidrógeno. En criminalística, se usa como ensayo de orientación para revelar rastros de sangre invisibles o que fueron lavados, ya que el hierro de la hemoglobina cataliza la reacción
Caso Agostina Vega: qué significa que se levante el secreto de sumario
El secreto de sumario (también conocido como el "fin de la reserva") significa que el juez a cargo de una causa penal decide que las pruebas y los avances de la investigación dejan de ser privados.
Caso Agostina Vega: se aguardan los datos de los celulares
Tras conocerse resultados del luminol, ahora se espera de que se den a conocer otras pericias de suma importancia como, por ejemplo, la de los celulares.
Uno de los dispositivos analizados es el de Melisa, la madre de la adolescente Agostina Vega, quien fue dada de alta tras varias semanas internada, pero continúa bajo estricto tratamiento.
Quiénes son los detenidos por el Caso Agostina Vega
En la causa hay tres detenidos: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, sin embargo, se apunta a una cuarta persona que también podría estar vinculada al femicidio.
Se trata de Marianela Palmero, actual pareja del ex empleado municipal y con quien tiene una hija.
Barrelier está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado, mientras que Fassetta y Andreani por encubrimiento agravado. Los tres dijeron en sus indagatorias no tener relación con el hecho, pero se negaron a declarar.
Ya se cumplió un mes del crimen que estremeció a Córdoba y al país. Aquella noche de sábado la menor se acercó engañada hasta la casa de Barrelier y una cámara de seguridad ubicada frente al domicilio constata que Agostina Vega ingresó a la vivienda, pero nunca salió con vida.