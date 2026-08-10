RAE: la gran mayoría le pone tilde pero esta popular palabra no lleva

Una de las dudas más frecuentes en el uso del español escrito gira en torno a la palabra guion, que muchos escriben con tilde a pesar de que la Real Academia Española (RAE) establece que debe ir sin ella.

Actualmente, la norma estándar indica que la palabra guion se escribe sin tilde por ser un monosílabo. Pero ¿esto siempre fue así?

Revisaremos como evolucionó el criterio establecido por la Real Academia Española para determinar si esta palabra se escribe con tilde o sin ella.

Una particularidad de este término es que los hablantes del español tienen dos formas de pronunciarlo. Por un lado, países como Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela y España tendían mayoritariamente a articular este término como un bisílabo formado por un hiato [gi.ón]; mientras que en la zona geográfica de Centroamérica y México se tendía a pronunciarlo como un monosílabo formado por un diptongo [gión] (RAE, 2025).

El problema de esta diversidad en la articulación de la palabra guion era que tenía consecuencias en la escritura, específicamente, en el uso de la tilde.

Mientras los primeros, la consideraban una palabra aguda terminada en “n” y la marcaban con una tilde; los segundos, la consideraban un monosílabo y no le colocaban la tilde (RAE, 1999).

Esta disparidad de criterios provocó que la Real Academia Española (RAE) busque unificarlos con la publicación de la Ortografía de la lengua española de 1999.

Ahí, se estableció una convención sobre la acentuación gráfica de los monosílabos por diptongo o triptongo y se indicó que en algunos casos como guion no existía hiato [gión], excepto cuando los hablantes lo consideren en la articulación de la palabra [gi.ón] y, por ende, constituya una palabra aguda con tilde (RAE, 1999).

Fuente: notasinconclusas.wordpress.com