¿Boniato o moniato?: la RAE dejó a todos atónitos de cómo debe decirse en español

En el Diccionario de la Lengua Española boniato es la expresión principal, aunque moniato es igual de válida.

Según el Diccionario de la Lengua Española (DLE), la forma principal recogida es boniato. La RAE lo define como un sustantivo masculino de origen incierto que designa la batata, especialmente la variedad cuyo tubérculo tiene la carne blanca. También se refiere al propio tubérculo comestible.

El boniato o moniato, Ipomoea batata, es de la familia de las convolvuláceas, y como las patatas la parte comestible es la raíz, que evoluciona bajo tierra mientras su tallo, cuyo largo oscila entre los 14 centímetros y los 6 metros, aparece al aire libre ofreciendo colores verdosos o morados en tallos y hojas.

El tubérculo puede ser de carne rojiza o blanca, variando en función de la cantidad de azúcar que contengan, son siempre más dulces los rojos. Tiene gran concentración de proteínas y almidón, posee también carotenos y vitamina A y C.

La explicación más detallada aparece en el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD). En esta obra, la RAE señala que boniato es la forma usada en el español general culto para designar tanto a la planta como a su tubérculo comestible.

Respecto a moniato, la RAE explica que es una forma frecuente en el levante español.

Es decir, moniato no es un error, pero su uso está vinculado sobre todo a determinadas zonas geográficas.

El DLE recoge como sinónimos o términos afines las voces batata, camote, moniato y buniato (esta última, incorrecta). Es decir, reconoce que existen otras denominaciones, pero establece boniato como la forma principal de entrada.

Por tanto, ambas formas son correctas, pero desde el punto de vista normativo y del español culto la recomendada es boniato. No obstante, si andas por el levante español, moniato sería más entendible.

Fuente: okdiario.com