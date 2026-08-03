¿Carpincho o capibara?: la RAE se metió de lleno en esta polémica y aclaró las diferencias

La cría de capibara (o carpincho) se llama simplemente cría, cachorro o neonato, ya que no existe un nombre común exclusivo para los hijos de esta especie en el español general.

En el habla cotidiana de la Argentina suele usarse la palabra carpincho, mientras que en otras regiones se prefiere decir capibara.

La RAE diferencia su nombre de acuerdo a las diferentes zonas o países donde estos bellos y simpáticos animalitos suelen habitar.

El término capibara proviene del guaraní y tuvo amplia difusión en países del NE argentino, Paraguay y Brasil; carpincho es de uso extendido en el Río de la Plata.

Carpincho: es el nombre más extendido en los países del Cono Sur, especialmente en Argentina y Uruguay.

Capibara: es el término con mayor reconocimiento internacional y el más utilizado en Brasil y varias naciones latinoamericanas.

Chigüiro: así se le conoce habitualmente en Colombia, lo que demuestra la enorme riqueza lingüística y adaptación cultural de su nombre.

Ambos nombres describen al mismo mamífero semiacuático, cuyo nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris. La distinción es principalmente cultural y lingüística, no corresponde a especies distintas ni a subespecies.

Estos roedores son los más grandes del orden, pueden superar los 50 kilos y presentan adaptaciones para nadar: membranas interdigitales y pelaje denso.

Viven cerca de cursos de agua, son herbívoros y forman grupos sociales. Por eso, cualquier referencia a comportamiento o ecología aplica tanto al carpincho como a la capibara.

Su cuerpo es robusto y macizo, con una cabeza pesada y un hocico ancho que le otorga una apariencia imponente. Un rasgo curioso es su cola, que es extremadamente corta y casi imperceptible.

Sus patas cortas cuentan con membranas interdigitales (cuatro dedos adelante y tres atrás), lo que lo convierte en un excelente nadador. Su pelaje es áspero, corto y varía entre tonos de gris oscuro y marrón.

Son súper pacíficos y no atacan a ningún otro animal ni mucho menos a las personas.

Fuente: la100.cienradios.com