La RAE informó cómo se llama la cría de la jirafa

La Real Academia Española es la gran brújula del idioma español. La RAE explicó perfectamente cómo se llama la cría de la jirafa.
La mayoría de las crías de los animales recibe un nombre diferente a cuando son adultos, mientras que otras son llamadas simplemente cría o cachorro. En algunos casos, se agregan sufijos para nombrarlas, por ejemplo: “-ón”, “-ato”, “-ucho” y “-enzo”.
Y también están las crías cuyo nombre es completamente ajeno al del ejemplar adulto, con el que pareciera no existir ninguna relación.
Para cada ejemplo del reino animal, la Real Academia Española tiene especificado su nombre adecuado. El desafío y la incógita que nos planteamos ahora es saber, ¿cómo se llama la cría de la jirafa?
Las crías de jirafa, enfrentan numerosos desafíos desde su nacimiento. Con el apoyo de sus madres, logran adaptarse a su entorno natural, convirtiéndose en parte esencial de la sabana africana.
A diferencia de otros animales que tienen nombres populares para sus crías, el término específico para las jirafas no es tan conocido. El nombre de la cría durante sus primeros meses de desarrollo es ternero.
Las jirafas son mamíferos fascinantes, y su cría, que puede ser llamada coloquialmente 'jirafita' o simplemente cría de jirafa, tiene un proceso de nacimiento único que merece ser destacado. Sin embargo, su nombre es ternero.
En el caso específico de la Giraffa camelopardalis, mejor conocida como jirafa, hay una duda muy interesante pues no muchas personas conocen cómo se le llama a las crías de estos exóticos animales.
De acuerdo con la organización sin ánimo de lucro Fundación por la Conservación de las Jirafas (GCF por sus siglas en inglés), el nombre apropiado para referirse a las crías de las jirafas es “ternero” o “ternera”.
Si el término suena familiar es porque es la misma palabra usada para otros animales como las vacas, bueyes y bisontes. La razón detrás de esto sería porque todas estas especies son pertenecientes al mismo filo del reino animal conocido como “Chordata” o “cordados”.
Fuente: larepublica.pe
En pocas palabras
- RAE: la Real Academia Española es la referencia principal para el idioma español.
- Cría de jirafa: el nombre correcto para la cría de la jirafa es "ternero" o "ternera".
- Origen del término: el término "ternero" se utiliza también para crías de vacas, bueyes y bisontes por pertenecer al filo "Chordata".