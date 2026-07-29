La RAE informó cómo se llama la cría de la jirafa

Para cada ejemplo del reino animal, la Real Academia Española tiene especificado su nombre adecuado. El desafío y la incógita que nos planteamos ahora es saber, ¿cómo se llama la cría de la jirafa?

Las crías de jirafa, enfrentan numerosos desafíos desde su nacimiento. Con el apoyo de sus madres, logran adaptarse a su entorno natural, convirtiéndose en parte esencial de la sabana africana.

A diferencia de otros animales que tienen nombres populares para sus crías, el término específico para las jirafas no es tan conocido. El nombre de la cría durante sus primeros meses de desarrollo es ternero.

Las jirafas son mamíferos fascinantes, y su cría, que puede ser llamada coloquialmente 'jirafita' o simplemente cría de jirafa, tiene un proceso de nacimiento único que merece ser destacado. Sin embargo, su nombre es ternero.

En el caso específico de la Giraffa camelopardalis, mejor conocida como jirafa, hay una duda muy interesante pues no muchas personas conocen cómo se le llama a las crías de estos exóticos animales.

De acuerdo con la organización sin ánimo de lucro Fundación por la Conservación de las Jirafas (GCF por sus siglas en inglés), el nombre apropiado para referirse a las crías de las jirafas es “ternero” o “ternera”.

Si el término suena familiar es porque es la misma palabra usada para otros animales como las vacas, bueyes y bisontes. La razón detrás de esto sería porque todas estas especies son pertenecientes al mismo filo del reino animal conocido como “Chordata” o “cordados”.

Fuente: larepublica.pe