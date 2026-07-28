¿Cómo se llama la almohadilla para clavar los alfileres de costura?: la RAE desempolvó su verdadero nombre

Nos referimos a la palabra acerico. Y sí, existe y aparece en el Diccionario de la lengua española. Aunque no sea la expresión más utilizada, sí que es la que mejor describe este objeto de costura.

En el Diccionario de la lengua Española la entrada es nítida. Según la Academia, acerico es un sustantivo masculino definido así: “Almohadilla que sirve para clavar en ella alfileres o agujas".

Es, por tanto, el equivalente preciso de lo que mucha gente llama coloquialmente “alfiletero”. La RAE también señala sinónimos reconocidos como alfiletero, almohadilla y agujetero.

Además el diccionario ofrece un segundo sentido, hoy poco usado: una almohada pequeña que se coloca sobre la cama para mayor comodidad. Ese matiz doméstico casi desapareció del habla cotidiana, mientras que la acepción dedicada a la costura subsiste en textos técnicos y en revistas antiguas del oficio.

En los manuales de sastrería aparece con frecuencia.

Según la RAE, acerico es un sustantivo masculino que significa "Almohadilla que sirve para clavar en ella alfileres o agujas".

Es decir, se trata exactamente del objeto que la mayoría identifica como alfiletero. La propia RAE señala como sinónimos o términos afines: alfiletero, almohadilla, agujetero. Son correctos, pero no tan exactos.

Además, el diccionario recoge un segundo significado, marcado como poco usado: una almohada pequeña que se coloca sobre las grandes de la cama para mayor comodidad. Este sentido prácticamente ha desaparecido del uso cotidiano.

RAE: acerico es el término correcto pero pocos lo usan

Aunque hoy suene extraño para muchos hablantes, acerico tiene una larga historia en español. La palabra procede del diminutivo de hazero (almohada), y este del latín vulgar faciarius, derivado a su vez de facies (cara).

Con el paso del tiempo, el término se especializó en el ámbito de la costura. Sin embargo, la evolución del lenguaje cotidiano hizo que otras palabras más comunes para el hablante medio acabarán imponiéndose.

Fuente: okdiario.com