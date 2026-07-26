¿Gourmet o gurmé?: la RAE no admite dudas y contó como se escribe en español

Un galicismo (también llamado francesismo) es una palabra, expresión o estructura proveniente de la lengua francesa que se utiliza en otro idioma, como el español.

Estos préstamos lingüísticos se integran en el vocabulario de forma adaptada o se mantienen exactamente igual que en el idioma original.

Son giros o estructuras tomadas del francés que modifican la manera en que construimos frases en español. A menudo, la RAE desaconseja estas fórmulas porque alteran la sintaxis natural del castellano.

Lo cierto es que la RAE admite ambas formas, pero con matices relacionados con la forma en la que tenemos en español de adaptar los extranjerismos. Si preferimos gourmet, debe ir obligatoriamente en cursiva.

El Diccionario panhispánico de dudas propone la escritura hispanizada gurmé, sin comillas ni cursiva, lo que además facilita la formación del plural gurmés, y explica que es común en cuanto al género: el/la gurmé.

Tanto el Diccionario panhispánico de dudas como la Fundéu coinciden con este análisis. Todo depende de si usamos el extranjerismo crudo (gourmet) o la adaptación a la grafía española (gurmé).

Podemos considerarla más recomendable, ya que esta forma tiene varias ventajas desde el punto de vista normativo: se escribe en letra redonda (sin cursiva). Su plural correcto es gurmés.

Funciona como sustantivo común en cuanto al género: el gurmé o la gurmé.

Desde una perspectiva estrictamente académica, gurmé es la opción plenamente adaptada al español y la que mejor encaja en textos formales. Pero eso no significa que gourmet sea incorrecta, sólo que para usarla debemos utilizar la cursiva.

La grafía francesa gourmet también es válida en español, pero con una condición que muchos pasan por alto: debe tratarse como extranjerismo crudo.

Fundéu recuerda que el galicismo gourmet debe escribirse en cursiva (o entre comillas si no se dispone de cursiva tipográfica). En cambio, la forma adaptada gurmé va en redonda.

Fuente: okdiario.com