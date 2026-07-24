Las palabras cotidianas que la mayoría dice mal en español, la RAE responde

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Algunas de las palabras que más dudas generan al pronunciarlas o escribirlas son "prever", que con frecuencia se confunde con la forma incorrecta "preveer".

Según el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española (RAE), prever significa "ver con anticipación", "conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder" y "disponer o preparar medios contra futuras contingencias", y prevenir, "preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin" o "prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio".

Tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas, el verbo prever se conjuga como ver, de modo que, al conjugarlo, las formas adecuadas son prever, previó, previendo, etc., no preveer, preveyó ni preveyendo: "El plan de desescalada hace prever que no lleguemos a la nueva normalidad hasta principios de julio".

La RAE nos indica de manera concreta tanto en el Diccionario de la lengua española como en Diccionario panhispánico de dudas que la única grafía correcta para este verbo es "prever", con una sola ‘e’, siendo "preveer", con doble ‘e’, una incorrección del idioma que se debe evitar.

Al respecto, la RAE especifica que se considera que la razón por la que en muchas ocasiones se emplea de manera incorrecta la forma "preveer" en lugar de "prever" se debe a un cruce y confusión con la voz "proveer", que sí lleva doble ‘e’, sin embargo, esta construcción no se encuentra registrada por la academia y constituye una incorrección del idioma.

Fuente: okdiario.com