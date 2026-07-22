La RAE marcó con firmeza cómo escribir "check in" o "check out" en español

Es muy común en la actualidad referirse en estos términos a la acción de registrarse para una entrada o salida en un hotel o en un aeropuerto. Incluso la propia Wikipedia se ocupa de definirlo: "El registro (en inglés check in) es el proceso mediante el cual un recepcionista registra la llegada de un cliente a un hotel, estación de alta velocidad, aeropuerto o puerto".

La Real Academia Española dejó bien claro que las expresiones inglesas -extranjerismos- check in y check out pueden traducirse como llegada o registro y salida, respectivamente.

Recientemente, el término se ha extendido también a algunas redes sociales que, permiten a un usuario comunicar dónde se encuentra en un momento determinado al resto de usuarios de la red, es el llamado chek in digital, que bien podría denominarse simplemente como registro digital.

La realidad es que en este momento tanto el uso de check in como check out es innecesario en español, ya que se puede sustituir por registro de llegada y registro de salida.

Pero también es cierto que los términos ingleses resultan más expresivos y sintéticos para las nuevas generaciones, por lo que se siguen usando asiduamente tanto por los viajeros como por las mismas compañías aéreas.

Se trata de estos términos que solo el uso prolongado en el tiempo, o su pérdida, marcarán la inclusión o no en el diccionario. Mientras esto no ocurra, si se quiere emplear de forma correcta estos término, no hay que olvidar que son préstamos del inglés y que, como tales, hay que ponerlos en cursiva.

La Fundéu, siempre atenta a la actualidad de nuestro idioma, ha previsto las dudas que surgirán en la recepción del hotel a los amantes del buen uso del español.

Fuente: escritores.org y estandarte.com