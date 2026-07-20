¿Resilencia o resiliencia? La RAE dio una respuesta tajante de cómo se escribe

¿Pero cómo hay que escribirlo? La RAE ha aclarado quela única forma correcta en castellano es resiliencia y la Fundéu lo ha ratificado. De hecho, es de la única manera que aparece en el Diccionario de la lengua española.

Lo más importante ante esto es ampliar nuestro acervo léxico junto con su correcta grafía, así como aprender a reconocer incorrecciones del idioma que no es conveniente utilizar.

¿Se dice "resiliencia" o "resilencia"? Esta es la forma correcta, según la RAE.

En el caso de este sustantivo, a diferencia de otros, solo una forma es correcta, de este modo, la Real Academia Española (RAE) nos indica en el su página oficial de "Dudas Rápidas" que la forma adecuada es "resiliencia", con el diptongo ‘ie’.

Por otra parte, "resilencia", como solo ‘e’ entre la ‘l’ y la ‘n’, no es un vocablo que exista dentro del Diccionario de la lengua española, por lo cual, lo mejor es evitar esta forma incorrecta para describir a este sustantivo.

RAE: la palabra resiliencia tiene dos significados

La palabra resiliencia tiene 2 significados diferentes. La primera de ellas es la capacidad de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa, de acuerdo con el Diccionario del estudiante de la RAE. Un ejemplo de escritura es el siguiente: “La muerte de un ser querido pone a prueba nuestra resiliencia”.

Mientras que su segundo significado se relaciona con la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que se ha estado sometido. Por ejemplo: “El acero es un material de gran resiliencia”.

Fuente: ensedeciencia.com